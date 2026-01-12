Støre varsler en ny plan for oljenæringen: – Skal fortsette å lete

– Budskapet fra meg i dag er tydelig: Olje og gassindustrien skal vi ta vare på. Vi skal fortsatt lete, produsere og levere til Europa. Og vi skal dempe fallet i produksjon på norsk sokkel, som kommer av naturlige årsaker, sa Støre da han talte til Arbeiderpartiets sentralstyresamling mandag.

Han varslet at den nye petroleumsmeldingen kommer neste år.

– Et stort ansvar

Stortingsmeldingen skal beskrive utsikter for næringen i tiden framover, og behandle sentrale veivalg som blir viktige for produksjonen fra 2030-tallet og framover, fortalte statsministeren.

– Om få år vil norsk olje- og gassproduksjon begynne å falle. Det skjer i en tid hvor petroleumsaktivitet i norge har stor betydning for veldig mange mennesker i Norge, men også utenfor Norge, understreker han.

Statsministeren viser til at Norge har blitt Europas viktigste energileverandør etter Russlands invasjon av Ukraina.

– Dette er et stort ansvar.

Støre gjentok slagordet om at Arbeiderpartiet «vil utvikle, ikke avvikle norsk sokkel».

På gang i Stortinget

Ideen om en petroleumsmelding er allerede til behandling i Stortinget. Dette var noe Høyre foreslo før jul, og saken har vært ute til høring.

Innstillingen fra energi- og miljøkomiteen på Stortinget om saken kommer i slutten av måneden. Før jul ble regjeringen enig med de rødgrønne partiene om statsbudsjettet for i år, og gikk til slutt med på et krav fra MDG om å lage en annen plan: nemlig en omstillingskommisjon for olje- og gassnæringen.

MDG har sagt at kommisjonen skal se på hvordan Norge skal omstille seg i «siste fase på norsk sokkel», mens regjeringen har avvist at hovedlinjene i norsk olje- og gasspolitikk skal endres.

– Omstillingskommisjonen skal bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag for å møte de utfordringene vi står overfor, sa Støre i talen mandag.