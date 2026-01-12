Abonner
energi

Støre varsler en ny plan for oljenæringen: – Skal fortsette å lete

Regjeringen skal i løpet av neste år legge fram en stortingsmelding om petroleumsnæringen, varsler statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Statsminister Jonas Gahr Støre varsler en egen petroleumsmelding neste år.
Statsminister Jonas Gahr Støre varsler en egen petroleumsmelding neste år. Foto: Fredrik Varfjell/NTB
NTB
12. jan. 2026 - 12:27

– Budskapet fra meg i dag er tydelig: Olje og gassindustrien skal vi ta vare på. Vi skal fortsatt lete, produsere og levere til Europa. Og vi skal dempe fallet i produksjon på norsk sokkel, som kommer av naturlige årsaker, sa Støre da han talte til Arbeiderpartiets sentralstyresamling mandag.

Han varslet at den nye petroleumsmeldingen kommer neste år.

– Et stort ansvar

Stortingsmeldingen skal beskrive utsikter for næringen i tiden framover, og behandle sentrale veivalg som blir viktige for produksjonen fra 2030-tallet og framover, fortalte statsministeren.

– Om få år vil norsk olje- og gassproduksjon begynne å falle. Det skjer i en tid hvor petroleumsaktivitet i norge har stor betydning for veldig mange mennesker i Norge, men også utenfor Norge, understreker han.

Statsministeren viser til at Norge har blitt Europas viktigste energileverandør etter Russlands invasjon av Ukraina.

– Dette er et stort ansvar.

Støre gjentok slagordet om at Arbeiderpartiet «vil utvikle, ikke avvikle norsk sokkel».

På gang i Stortinget

Ideen om en petroleumsmelding er allerede til behandling i Stortinget. Dette var noe Høyre foreslo før jul, og saken har vært ute til høring.

Innstillingen fra energi- og miljøkomiteen på Stortinget om saken kommer i slutten av måneden. Før jul ble regjeringen enig med de rødgrønne partiene om statsbudsjettet for i år, og gikk til slutt med på et krav fra MDG om å lage en annen plan: nemlig en omstillingskommisjon for olje- og gassnæringen.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Schneider Electric
AI-datasentre: Vinnerne er de som har mest effektiv væskekjøling

MDG har sagt at kommisjonen skal se på hvordan Norge skal omstille seg i «siste fase på norsk sokkel», mens regjeringen har avvist at hovedlinjene i norsk olje- og gasspolitikk skal endres.

– Omstillingskommisjonen skal bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag for å møte de utfordringene vi står overfor, sa Støre i talen mandag.

Nestleder i MDG Ingrid Liland (f.v.), partileder i Rødt Marie Sneve Martinussen, parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet Tonje Brenna, partileder i SV Kirsti Bergstø og Geir Pollestad i Senterpartiet under en pressekonferanse i Vandrehallen på Stortinget etter enighet om statsbudsjettet for 2026.
Les også:

Krise avverget: Enighet om statsbudsjettet uten mer bruk av oljepenger

 

energiOlje og gass
Kommentarer
Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn.