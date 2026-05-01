Støre på 1. mai: Åpner for ny gruvedrift på Sulis

– 1. mai er historisk hvert år, men for meg er det en spesiell forventning å komme til Sulis, sier Støre til NTB.

Statsministeren startet markeringen av 1. mai ved gruvene Sulitjelma i Nordland. Stedet er kjent for et stort opprør i 1907 blant arbeiderne i kobbergruvene. Mot sterke odds, fagorganiserte de seg.

– Der er det kanskje også en spennende framtid, for mineralnæringen åpner nye muligheter, sier han.

Statsminister Joans Gahr Støre, her fra årskonferansen til Norsk Industri i fjor. Foto: Arash A. Nejad

Han vil at regjeringen skal legge til rette for at man kan drive med mineralutvinning i Sulitjelma igjen. Fra 1887 til 1991 ble det utvunnet kobber, pyritt og sink, ifølge Store norske leksikon.

Potensielt langt fram i tid

Prosjekter om å starte opp igjen gruvedrift i Sulitjelma behandles i disse dager av Fauske kommune.

– Der kan det være forekomster av mineraler som er viktige nå i mange nye moderne næringer, knyttet til produksjon av industriprodukter, som alt fra mobiltelefoner til vindmøller, sier Støre.

Arbeidet for ny gruvedrift er fortsatt i en tidlig planleggings- og godkjenningsfase. Reguleringsplanen må fortsatt godkjennes, og utslippstillatelser må på plass. Selve gruvedriften er potensielt langt fram i tid.

Støre synes likevel det er interessant å se at seriøse aktører interesserer seg.

– Regjeringen ønsker å legge til rette for at det kan gjøres på en forsvarlig måte, sier han til NTB.

Vil ikke ta side i streiken

Det er første gang en statsminister er i Sulitjelma for å markere 1. mai, har Støre fått fortalt.

– Det er jo et viktig historisk sted for arbeiderbevegelsen i Nord-Norge. Den store kampen der i 1907 var et utgangspunkt for veldig mye av organiseringen av fagbevegelsen i Nord-Norge.

Han ønsker imidlertid ikke å ta noen side i streiken som pågår i hotellbransjen i disse dager.

– Jeg tar ikke stilling til enkeltsaker i en arbeidskonflikt. Det er ikke min rolle. Men det er viktig at man hegner om de spillereglene som er, og i de spillereglene er det også muligheten for streik, sier han.