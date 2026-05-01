Støre på 1. mai: Åpner for ny gruvedrift på Sulis

Gruvene i Sulitjelma har vært slagmark for en av fagbevegelsens hardeste kamper gjennom tidene. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er åpen for ny gruvedrift.

Fra 1887 til 1991 ble det utvunnet kobber, pyritt og sink i Sulitjelma i Nordland. Nå åpner statsministeren for ny gruvevirksomhet i området. Bilde: Peder Qvale
NTB
1. mai 2026 - 17:20

– 1. mai er historisk hvert år, men for meg er det en spesiell forventning å komme til Sulis, sier Støre til NTB.

Statsministeren startet markeringen av 1. mai ved gruvene Sulitjelma i Nordland. Stedet er kjent for et stort opprør i 1907 blant arbeiderne i kobbergruvene. Mot sterke odds, fagorganiserte de seg.

– Der er det kanskje også en spennende framtid, for mineralnæringen åpner nye muligheter, sier han.

Statsminister Joans Gahr Støre, her fra årskonferansen til Norsk Industri i fjor. Foto:  Arash A. Nejad
Han vil at regjeringen skal legge til rette for at man kan drive med mineralutvinning i Sulitjelma igjen. Fra 1887 til 1991 ble det utvunnet kobber, pyritt og sink, ifølge Store norske leksikon.

Potensielt langt fram i tid

Prosjekter om å starte opp igjen gruvedrift i Sulitjelma behandles i disse dager av Fauske kommune.

– Der kan det være forekomster av mineraler som er viktige nå i mange nye moderne næringer, knyttet til produksjon av industriprodukter, som alt fra mobiltelefoner til vindmøller, sier Støre.

Arbeidet for ny gruvedrift er fortsatt i en tidlig planleggings- og godkjenningsfase. Reguleringsplanen må fortsatt godkjennes, og utslippstillatelser må på plass. Selve gruvedriften er potensielt langt fram i tid.

Støre synes likevel det er interessant å se at seriøse aktører interesserer seg.

– Regjeringen ønsker å legge til rette for at det kan gjøres på en forsvarlig måte, sier han til NTB.

Vil ikke ta side i streiken

Det er første gang en statsminister er i Sulitjelma for å markere 1. mai, har Støre fått fortalt.

– Det er jo et viktig historisk sted for arbeiderbevegelsen i Nord-Norge. Den store kampen der i 1907 var et utgangspunkt for veldig mye av organiseringen av fagbevegelsen i Nord-Norge.

Han ønsker imidlertid ikke å ta noen side i streiken som pågår i hotellbransjen i disse dager.

– Jeg tar ikke stilling til enkeltsaker i en arbeidskonflikt. Det er ikke min rolle. Men det er viktig at man hegner om de spillereglene som er, og i de spillereglene er det også muligheten for streik, sier han.

