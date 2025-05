Storbrann i industribygg på Gjøvik – riksvei 4 stengt

Sivilforsvaret er innkalt til stedet, og riksvei 4 er stengt forbi anlegget, skriver operasjonsleder Vidar Flokenes i Innlandet politidistrikt i politiloggen.

Industrianlegget, der Hunton blant annet lagrer trefiberbasert byggemateriell, ligger like sør for Gjøvik sentrum. Det er ikke spredningsfare, men heller ikke kontroll på brannen. Folk oppfordres til å lukke vinduer og stenge ventilasjon.

– Vi har flere biler fra Gjøvik og Raufoss. Vi har nettopp varslet Sivilforsvaret for at de skal komme med flere pumper og slangeutstyr for bedre vannforsyning, sier Atle Røed, vaktleder ved Brannvesenet i Innlandet, til Oppland Arbeiderblad.