Statsstøtte til ny kjernekraft i Sverige: – Historisk

– Dette er faktisk en helt historisk beslutning, sa statsminister Ulf Kristersson torsdag.

Reaktorene skal bygges ved Ringhals kjernekraftverk sør for Göteborg.

Planene om nye reaktorer ved dette kraftverket har vært kjent tidligere. Men nå er altså vilkårene for den statlige støtten på plass.

– Nå er det helt klart – Sverige bygger ny kjernekraft, sier energi- og næringsminister Ebba Busch.

Hun sier det kommer mange spørsmål om når første spadetak tas for utbygging av ny kjernekraft. De nye reaktorene ventes å bli satt i drift en gang på midten av 2030-tallet.

Den er selskapet Videberg Kraft som har søkt om statsstøtte for å bygge såkalte små modulære reaktorer. Planen er nå at den svenske staten går inn som majoritetseier i Videberg Kraft, mens energigiganten Vattenfall og konsortiet Industrikraft skal eie 20 prosent av aksjene hver.