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Industri
Statnett øker tariffer for stor industri
– Det vil redusere konkurranseevnen, mener Hydro.
Statnett har store planer for nettutbygging de kommende årene. Bildet er fra Hammerfest–Skaidi-kraftlinjen i Finnmark.
Foto: Arash A. Nejad
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Heidi Sævold
– Journalist
24. juni 2026 - 16:47
energi
Industri
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