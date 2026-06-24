Abonner
Industri

Statnett øker tariffer for stor industri

– Det vil redusere konkurranseevnen, mener Hydro.

Statnett har store planer for nettutbygging de kommende årene. Bildet er fra Hammerfest–Skaidi-kraftlinjen i Finnmark.
Statnett har store planer for nettutbygging de kommende årene. Bildet er fra Hammerfest–Skaidi-kraftlinjen i Finnmark. Foto: Arash A. Nejad
Heidi SævoldHeidi Sævold– Journalist
24. juni 2026 - 16:47
energiIndustri
Kommentarer
Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn.