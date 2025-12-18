Statnett feilberegnet høyden på luftspenn

– Feil informasjon i sjøkart og feil merking av luftspenn kan medføre betydelig risiko for sjøsikkerheten og i verste fall føre til tap av liv eller alvorlig helseskade, skriver Kystverket i et brev til Statnett som Energiteknikk har sett.

Kystverket vurderer situasjonen som svært alvorlig, heter det i brevet. Det er uklart hvor omfattende feilmålingene er.

– Etter Kystverkets tolkning kan dette potensielt gjelde alle Statnetts luftspenn, og ikke bare de som er identifisert så langt, skriver etaten.

Luftspennene som er identifisert med usikre høyder så langt ligger på Vestlandet.

De berørte fjordene er Matrefjorden, Hardangerfjorden, Maurangerfjorden, Tyssesund, Djupvika, Dalseidvika, Trengereidfjorden, Grimstadfjorden, og Olsvika.

Statnett er nå pålagt å gjennomføre en full gjennomgang av luftspenn langs hele kysten og sende Kystverket en plan for hvordan feilene skal rettes innen 15. januar. Statnett opplyser at de vil svare innen fristen.

– Vi vil gå i dialog med Kystverket om videre oppfølging og er allerede i gang med kvalitetssikring av seilingshøyder for enkelte spenn, skriver selskapet i en kommentar.