Statkraft vil investere seks milliarder i nytt kraftverk på Nordmøre

Det nye kraftverket skal bygges inne i fjellet, med en ny tunnel fra Osbu-magasinet og større turbiner som øker effekten fra dagens 310 MW til rundt 810 MW. Det tilsvarer 2,5 ganger dagens maksimale effekt, skriver lokalavisen Driva.

– Ved å bygge nytt Aura kraftverk, vil vi kunne tilby mer effekt, og litt mer energi, uten å tilføre mer vann. Det trenger fremtidens fornybare kraftsystem, sier konsernsjef Birgitte Ringstad Vartdal i en pressemelding.

Oppgraderingen vil gi om lag 130 GWh mer strøm i et normalår og kunne dekke forbruket til over 130.000 husstander. Aura kraftverk har vært i drift siden 1953 og leverer i dag mer enn en firedel av strømproduksjonen i Møre og Romsdal.

– Kraft er nerven i samfunnet og grunnlaget for verdiskaping over hele landet. Nå har mange vannkraftverk behov for modernisering, sier Vartdal.

Kraftverket har vært i drift i over 70 år, og må oppdateres i løpet av de neste årene.

Aura er ett av fem store vannkraftprosjekter Statkraft prioriterer. Tidligere i år ble det også sendt konsesjonssøknader for Nore I og II i Buskerud. Samlet kan prosjektene øke selskapets installerte effekt i vannkraft med over 20 prosent.

Det nye anlegget vil ligge nær Hydro Sunndal, Europas største produksjonsanlegg for aluminium. Aura kraftstasjon ble i sin tid bygget for å levere strøm til aluminiumverket på Sunndalsøra.