Statkraft tapte 5,1 milliarder kroner – varsler nedbemanning

På samme tid i fjor var resultatet før skatt på 1,07 milliarder i pluss.

Resultatet ble negativt påvirket av store nedskrivninger, hovedsakelig på grunn av forventninger om lavere kraftpriser i enkelte regioner, samt valutaeffekter, opplyser selskapet selv i en pressemelding.

Betydelig lavere kraftpriser i Norden og nedskrivninger relatert til vindkraft og batteriprosjekter påvirker resultatene negativt. I tillegg skal utbyggingskostnaden per megawatt økt innen flere teknologier.

Nedskrivningene lå på 6,3 milliarder i andre kvartal.

– Statkraft refokuserer for fortsatt lønnsom vekst, skriver selskapet.

Blant nedskrivningene var 2,5 milliarder kroner i svensk vindkraft og 0,5 milliarder kroner i norsk vindkraft.

Netto driftsinntekter endte på 9,3 milliarder kroner, sammenlignet med 11,2 milliarder kroner i andre kvartal i fjor.

Kan ramme 500-1000 ansatte

Selskapet varsler nedbemanning.

Det er enda ikke klart om hvor mange som kommer til å miste jobben.

– Vi har ikke noe eksakt måltall på det. Mange faktorer slår inn. Det blir ikke masseoppsigelser, men det kommer til å ende med vesentlig færre ansatte, sier leder for medierelasjoner Andreas Tinglum i Statkraft til E24.

Det er satt i gang en prosess der fagforeninger er involvert. Til neste år vil det være klart hvor mange som rammes, opplyser Tinglum.

Tillitsvalgt i Nito, Bjørn Seljeseth bekrefter at fagforeningene er involvert. Han opplyser om at 500 ansatte kan bli rammet, men at det er usikkerhet knyttet til tallet.

– Vi er ikke overrasket over at dette skjer, dessverre, sier Seljeseth til E24.

– Det tallet stemmer med de tidlige anslagene vi har delt. Alle anslag på både ansatte og kostnadsreduksjoner gjelder den globale virksomheten, sier Tinglum.

Men allerede i mai varslet Statkraft at de ventet å nedbemanne 1000 ansatte.

– Salgsprosessene vi har annonsert, pågår. Noen går raskere enn forventet, andre tregere. Når vi har gjennomført alle nedsalgsprosessene, forventer vi at antall ansatte vil gå ned med cirka 1000 årsverk i Statkraft, sa konsernsjef Vartdal til Energiwatch da.

Statkraft hadde 6.867 fulltidsansatte ved utgangen av juni.

De fleste av de ansatte som rammes, knyttes til Statkraft Varme, prosjekter i India og ladeselskapet Mer, som selges.

Legger grønt hydrogen og havvind på is

Statkraft har tidligere varslet fokus på færre teknologier og markeder. Selskapet vil frigjøre investeringskapasitet for å bygge skala i kjerneaktiviteter og kjernemarkeder. Statkraft har solgt en virksomhet i Kroatia og eiendeler i USA.

I tillegg har selskapet fryst satsinger i Portugal og Australia, og stanser utvikling av nye grønne hydrogenprosjekter og videre arbeid med nye havvindprosjekter, herunder Utsira Nord, med unntak av utbyggingen av North Irish Sea Array (NISA). Statkraft vil videreføre to-tre av totalt 13 pågående hydrogenprosjekter i seks land.

Fokuserer på kjernevirksomhet

Investeringene fremover vil hovedsakelig rettes mot oppgraderinger av norsk vannkraft, vedlikehold og videreutvikling av vind- og solkraft i Norden, Europa og Sør-Amerika, men i et noe lavere tempo enn tidligere planlagt, skriver selskapet i kvartalsrapporten.

– Ved å fokusere på færre teknologier og land, har Statkraft som mål å redusere selskapets kompleksitet og kutte kostnader med rundt 2,9 milliarder kroner årlig innen 2027, skriver selskapet videre.

I vår leverte Statkraft tre konsesjonssøknader, to av dem for nye vannkraftverk i Sunndal og Nore og Uvdal og ett for en ny vindpark i Rogaland, med et investeringsanslag på totalt 14 milliarder kroner, skriver DN.