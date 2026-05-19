Statkraft skal investere 80 milliarder kroner de neste ti årene

– Det er jo nesten utrolig at en har klart å installere de anleggene som en gjorde for 50–100 år siden, sier Pål Eitrheim. Foto: Vidar Ruud/NTB

– Vi blir blant dem som skal investere mest på fastlandet i Norge de neste årene. Både fordi det er nødvendig, men også fordi det er viktig, både for Norge og norsk næringsliv, sier Pål Eitrheim, konserndirektør for Norden i Statkraft, til NTB.

På Statkraft-konferansen tirsdag kunngjør selskapet store planer.

Mesteparten av investeringene skal gå til å oppgradere og vedlikeholde dagens vannkraftverk, mens det noen steder skal bygges nye kraftanlegg for å utnytte vannet bedre.

– Mer enn halvparten av den vannkraften som vi produserer i dag, kommer fra kraftverk som er bygd før 1970. Veldig mange ble bygd i perioden 1920 til 1950. Vi har jo ett kraftverk i Nore i Buskerud, som blir hundre år om to år. Det ble bygget det året Sigrid Undset fikk Nobels litteraturpris, sier konserndirektøren.

Dermed er det store vedlikeholdsbehov enkelte steder.

Kraftig oppjustering

For bare to år siden, anslo Statkraft at de skulle investere å 44–67 milliarder kroner.

Årsaken til at dette nå oppjusteres kraftig, er tredelt, ifølge selskapet.

For det første har Statkraft spisset strategien sin, og satser hardere på kjernevirksomheten med norsk vannkraft i spissen. Videre har flere prosjekter blitt modnet og konkretisert siden 2024.

– Et tredje element handler om generell prisøkning. Som også drar opp tallet en del, sier Eitrheim.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Svar på undersøkelsen — vinn gavekort på 3 000 kr!

Mer kraft – mer effekt

Cirka halvparten av pengene skal investeres i rehabilitering og større vedlikehold av eksisterende vannkraftanlegg. Cirka 40 prosent skal gå til oppgraderinger og nybygg i vannkraften. Mens cirka ti prosent skal gå til landbasert vindkraft.

– Blant prosjektene det er snakk om, er nye Nore vannkraftverk, Mår på Rjukan i Telemark, Aura i Møre og Romsdal, og akkurat nå bygger vi jo nye Svean i Trondheim. Det er et prosjekt på 1,2 milliarder kroner som allerede er godt i gang. Videre skal det installeres et tredje aggregat i Alta blant annet, sier Eitrheim.

Investeringene vil totalt gi rundt 1 TWh med ny kraft.

– Men det vi får ut av det er hovedsakelig mer effekt, sånn at vi kan produsere mer kraft når markedet trenger det. Da kan vi barbere noen av de verste pristoppene, sier konserndirektøren.

Parallelt skal Statkraft også oppgradere flere av dammene rundt omkring.

– Da er det sånn at nesten hele investeringen, stort sett gjøres av norske entreprenører. Så her ligger det store ringvirkninger igjen i Norge. Det er et viktig poeng å få mobilisert norske leverandører til å være med på løftet vi skal gjøre de neste ti årene.

Bygger for 100 nye år

– Hvordan er tilstanden ute på de gamle vannkraftverkene?

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Ny robust hurtiglader fra Schneider Electric – for elbiler og tunge elektriske kjøretøy

– Det er jo imponerende å se hva folk fikk til for 50–100 år siden. Det er noen byggverk der ute som har tålt tidas tann ganske godt. Men det er jo samtidig kommet til det punktet at det nærmer seg en tung vedlikeholdsperiode.

– Det er jo nesten utrolig at en har klart å installere de anleggene som en gjorde for 50–100 år siden. At de har vært så effektive og tjent oss så godt så lenge, det er nesten ufattelig å begripe.

– Og nå bygger dere for at de skal holde i 100 år til?

– Ja, nå bygger vi for at det skal holde til år 2100. Det er ambisjonen.

Tidligere i måneden leverte Statkraft et kvartalsresultat på 8,1 milliarder kroner etter skatt. Høye kraftpriser i Norden bidro til god inntjening.

Selskapet er 100 prosent statlig eid selskap og er Europas største leverandør av fornybar energi.