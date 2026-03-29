Statkraft og NVE bekymret over kommuners nei til vindkraft

– De valgene kommunene tar i dag, får konsekvenser først om mange år, sier direktør for Norden Pål Eitrheim i Statkraft til E24.

Han deler bekymringen til vassdrags- og energidirektoratet (NVE), som har anslått at kommuner har sagt nei til 10–15 terawattimer (TWh) vindkraft.

Norge har i dag et kraftoverskudd på 22 TWh, men om det lovfestede klimamålet for 2050 skal nås, trengs det mellom 55 og 96 TWh.

– Jeg synes jeg har en plikt til å si fra om dette, sa NVE-sjef Kjetil Lund nylig til E24.

Eitrheim mener Norge trenger mer kraft for omstilling og akseptable strømpriser, særlig for næringslivet. Han mener Norges konkurranseevne står på spill. Samtidig peker han på at det kan være belastende for kommunene å sitte med mye makt i de kontroversielle sakene.

– Det blir mer og mer krevende for enkeltkommuner å sitte med dette ansvaret. Det er viktig at alle aktører tar ansvar i kraftpolitikken og gir den nødvendige støtten til lokalpolitikerne, sier Eitrheim.