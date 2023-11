Det blir lite ny vindkraft om regjeringen holder fast på sitt forslag om grunnrenteskatt på vindkraft, mener Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen. Han har regnet på hvordan dette vil påvirke Fosen, skriver Dagens Næringsliv.

Ifølge Rynning-Tønnesen var forventet inntjening på fem milliarder kroner. Medregnet skatteforslaget, vil Statkraft tape to milliarder på resten av konsesjonsperioden, sier han til avisen.

Statkraft eier 52 prosent av Fosen vind, og Rynning-Tønnesen sier til DN at siden det ikke gis fratrekk for negativ grunnrente betyr det et verdifall på 39 prosent på deres andel i selskapet.

Han kaller det urimelig at de som har investert skal ta så store tap uten kompensasjon, og mener at overgangsreglene må forbedres.

Regjeringens nye forslag til grunnrenteskatt for vindkraft kom i statsbudsjettforslaget forrige måned. De ønsker å innføre en skatt på 35 prosent på landbasert vindkraft. Samtidig foreslår regjeringen overgangsordninger for anlegg som allerede er bygget.

Grunnrenteskatt på landbasert vindkraft skal etter planen innføres fra 2024.

Ikke god nok skjerming

Statkraft har tidligere kritisert forslaget for ikke å gi god nok skjerming til eksisterende anlegg. Dette fordi de påføres uforutsette tap siden prosjektene er gjennomført på bakgrunn av andre rammebetingelser.

Overgangsordningen skal bidra til å lette på dette ved å gi avsetninger frem i tid, men Statkraft-sjefen peker på at dårlige renter gir dårlig prosjektøkonomi. Rynning-Tønnesen mener regjeringen bør forbedre overgangsreglene.

Han mener at om dagens forslag ikke endres, vil det bety at mindre ny vindkraft realiseres i årene som kommer. Det er behov for mye ny kraft i Norge, og skatteforslaget er den viktigste hindringen for å bygge vindkraft på land, sier han til DN.