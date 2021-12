Starter byggeprosjekter for 100 milliarder

Ombruk, gjenbruk og reduserte utlsipp blir like viktig for offentlige byggherrer som for private. Her fra et prosjekt der hulldekker fra R4 som huset Olje- og energidepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Departementenes servicesenter, blir brukt på nytt for ny legevakt på Aker sykehus i Oslo.

(Foto: Eirik Helland Urke)