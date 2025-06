Starmer vil bygge flere våpenfabrikker

– Vi blir direkte truet av stater som har avanserte militære styrker, skriver Starmer i et innlegg i avisa The Sun.

Han trekker fram Russlands invasjon av Ukraina som eksempel, samt støtten russerne får fra Iran og Nord-Korea.

– Vi skal bygge minst seks nye våpen- og ammunisjonsfabrikker og skape over 1000 nye jobber for fagarbeidere, skriver han.

De nye fabrikkene får en prislapp på drøyt 20 milliarder kroner, går det fram av den britiske regjeringens plan.

Mandag legger regjeringen fram The Strategic Defence Review, som analyserer hvilke trusler landet kan stå overfor og hvordan de skal møtes.

Britene bruker i dag rundt 2,3 prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvaret, men Starmer lovet i februar at dette skal økes til 2,5 prosent innen 2027. Han har også antydet at det skal økes til 3 prosent innen 2029.

USAs president Donald Trump krever at Nato-land bruker 5 prosent av BNP på forsvaret, og Natos generalsekretær Mark Rutte har gjort det klart at han forventer at medlemslandene slutter opp om dette målet på alliansens toppmøte i Haag i slutten av juni.

Ingen Nato-land bruker i dag 5 prosent av BNP på forsvaret, viser en oversikt fra forsvarsalliansen.

Polen toppet fjorårets liste med 4,12 prosent, mens USA fulgte på andreplass med 3,49 prosent.