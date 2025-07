Spansk kampfly måtte gjøre spektakulær unnamanøver under flyshow

Foran tusenvis av tilskuere måtte en pilot i det spanske luftforsvaret på søndag gjøre en dramatisk unnamanøver for å unngå å fly inn i en fugleflokk under et flyshow i byen Gijón på nordkysten av Spania.

Flyet kom inn i lav høyde mot stranden i Gijón da det plutselig gjorde en roll over til høyre. Når piloten deretter retter opp fly, synker det ned mot vannet. Piloten får deretter rettet flyet i trygg retning og kan fly vekk. Det hele ble filmet av mange av tilskuerne, som har delt videoene på sosiale medier. Det gjør at man kan se manøvren fra flere ulike vinkler.

Det spanske luftforsvaret kom mandag med en uttalelse på X, etter å ha fått mange spørsmål om hva som egentlig skjedde.

– Denne handlingen er en del av den vanlige protokollen for å bevare både pilotens integritet og publikums sikkerhet, skriver Det spanske luftforsvaret i tråden.

– Våre flygere er trent til å reagere på millisekunder på enhver uforutsett hendelse. I dette tilfellet handlet piloten med eksemplarisk fart og profesjonalitet, og unngikk en mulig kollisjon uten å gå på kompromiss med forestillingen.