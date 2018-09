SpaceX har signert sin første måneturist

Elon Musks SpaceX kunngjorde torsdag en ny plan om å fly verdens første private passasjerer rundt månen, og sier de har signert sin første kunde.

Selskapet uttalte at reisen på fartøyet Big Falcon Rocket vil være «et viktig steg for å gi tilgang til alle og enhver som drømmer om å reise til verdensrommet».

– Kun 24 mennesker har vært på månen noen gang. Ingen har besøkt den siden det siste Apollo-oppdraget i 1972, het det.

Flere har betalt depositum

Selskapet sier det vil gis ytterligere detaljer kommende mandag.

Det er ikke første gang selskapet kunngjør planene. I februar uttalte SpaceX at dette ville finne sted i 2018, men i juni skrev Wall Street Journal at planene var lagt på is til neste år.

I fjor uttalte Musk at to privatpersoner allerede hadde betalt et betydelig depositum for å være med på den første reisen.