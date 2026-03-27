Sotra Link dømt til å betale 200 millioner til konsulentselskap

Sotrasambandet er en ni kilometer firefelts motorvei, med flere tunneler og en 900 meter lang bru, mellom Storavatnet og Kolltveit utenfor Bergen.

Oslo tingrett dømte torsdag Sotra Link CJV til å betale rundt 200 millioner kroner til Multiconsult Norge AS. Dette inkluderer honorar, erstatning og 31,3 millioner kroner i sakskostnader.

– Vi opplever at det er en riktig og rettferdig dom fra tingretten hvor vi har fått medhold på så å si alle punkter, sier leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Multiconsult, Gaute Christensen, til Bygg.no , som først omtalte dommen.

23 milliarder

Sotrasambandet er et av de største samferdselsprosjektene i Norge noensinne med en totalramme på over 23 milliarder kroner, og bygges av entreprenørfellesskapet Sotra Link.

Prosjektet har nå en kostnadssprekk på fem milliarder og ligger flere måneder bak tidsplanen. Åpningen sommeren 2027 er utsatt i hvert fall til høsten samme år.

Les også: Utenlandske entreprenører: Ber regjeringen gripe inn i veiutbygging

Multiconsult var ett av to selskaper som fikk oppdraget med å prosjektere byggingen for entreprenørfellesskapet Sotra Link JVC. Dette gikk ikke som planlagt og Multiconsult gikk til sak for å få utbetalt 172,9 millioner kroner, pluss renter og sakskostnader.

Erstatning for avbestilt arbeid

– Kravet bygger på arbeid som er gjort etter kontrakt og erstatning for avbestilt arbeid, sa Gaute Christensen, kommunikasjonsleder i Multiconsult, til Bergens Tidende i september 2025.

Multiconsults krav var betaling av utestående honorar på kr 84,5 millioner og erstatning på 88,4 millioner, tilsvarende det økonomiske tapet selskapet mener det ble påført ved at Sotra Link avbestilte gjenstående deler av detaljprosjekteringen.

Da dommen ble avsagt torsdag var det klart at Multiconsult har vunnet saken på alle punkter, og motkravet fra Sotra Link er avvist.

Verken Bygg.no eller Bergens Tidende har lyktes med å få en kommentar fra Sotra Link JVC.