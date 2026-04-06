Solcellerekord: Lovende kandidat for neste generasjon tandemceller

Tynnfilmsolceller av typen CIGS (kobber-indium-gallium-selenid) er avhengige av det sjeldne og kostbare metallet indium.

For å få fram et billigere og mer bærekraftig alternativ har et japansk forskerteam ved National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) utviklet en solcelle helt uten indium.

Nå rapporterer forskerne at de har nådd en ny rekord med en virkningsgrad på 12,28 prosent for solcellen med kobbergalliumselenid.

Artikkelen fortsetter etter annonsen

Den gamle rekorden fra 2024 er på 12,25 og innehas av det samme forskerteamet.

Planen videre er å bruke materialet i tandemceller sammen med silisium. I denne kombinasjonen fungerer kobbergalliumselenid som en toppcelle som absorberer de energirike blå og ultrafiolette bølgelengdene, mens den underliggende silisiumcellen tar seg av det røde og infrarøde lyset.

Ifølge forskeren Shogo Ishizuka vurderes kobbergalliumselenid som lovende for absorpsjonslaget i solceller fordi det har en høy absorpsjonskoeffisient, noe som betyr at selv svært tynne lag kan fange opp en betydelig del av den innkommende solstrålingen.

Neste steg for AIST-forskerne er å utvikle matchende bunnceller og gjennomføre kostnadsanalyser for å gjøre teknologien kommersielt levedyktig for masseproduksjon.

Artikkelen ble først publisert på Ny Teknik.