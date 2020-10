Solceller skal bygges over motorveiene: Beskytter mot overoppheting og genererer energi

Fra før er det kjent at solceller og batterier kan brukes til å lyssette rasteplasser, eller lage lys i vegtunneler. Nå jobber forskere i Tyskland og Østerrike med å utvikle solceller som kan fungere som tak over de store motorveiene.

Slike solceller vil ikke bare utnytte et allerede utbygd areal for å produsere energi, de vil også kunne beskytte veidekket mot styrtregn eller overoppheting.

Må tåle vær og vind

Bak prosjektet står det Østeriske instituttet for teknologistudier (AIT), tyske Fraunhofer ISE, og Forster Industrietechnik, et østerrisk industriselskap. Forskerne vil undersøke om installasjon av solceller kan gi motorveiene større verdi, i tillegg til å kartlegge de praktiske, tekniske og økonomiske mulighetene for å bygge ut slike systemer.

Prosjektet omtales som PV Süd og vil i første omgang handle om å bygge et konkret konsept og et pilotanlegg.

Utfordringene er mange. Først og fremst må man avklare hva slags bæresystem som vil regne seg mest, videre hva slags solpanel man bør velge. Anlegget som settes opp må tåle mye vær og vind, snø og regn. Samtidig må trafikksikkerheten ivaretas.

Sparer areal



Manfred Haider, prosjektleder ved AIT, har likevel tro på at anlegget vil ha mange fordeler.

– Først og fremst vil jo anlegget produsere mer energi. At det bygges på allerede eksisterende infrastruktur, er også en fordel, sier han.

– I tillegg tror vi slike anlegg kan forlenge veienes levetid, ved at de beskytter mot styrtregn og overoppheting av underlaget, sier han til PV Magazine.

TU har tidligere beskrevet hvordan solceller nå tas i bruk i landbruket. Her kan solcellene beskytte planter mot tørke, samtidig som de utnytter utbygde areal til å produsere energi. Slike solceller omtales som agrivoltaics og er på frammarsj over hele verden.

Bakgrunnen for de nye løsningene er den stadige kampen om arealene. Veger, industrianlegg, hytter og hys legger stadig beslag på mer natur og mer landbruksareal. Ved å bygge ut solceller i områder der det allerede eksisterer veier og bygninger, sparer man areal.

Solceller på tak har også blitt mer og mer vanlig. Et norsk/ svensk firma jobber nå med å utvikle teknologi som kan smelte snø ved hjelp av solceller og batterier. Nylig vant firmaet en innovasjonspris for sin ide.

Forskningsprosjektet finansieres av tyske klima og energidepartementet, det tyse transportdepartementet, det føderale veikontoret i Sveits, og av det østerrikske forskningsdirektoratet (FFG). Kunnskapen fra prosjektet skal deles mellom alle tre land.