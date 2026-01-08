Ledige stillinger
Nyhetsbrev
Nyhetsstudio
Tips oss
Nyheter
Meninger
Tjenester
Info og kontakt
Ledige stillinger
Nyhetsbrev
Nyhetsstudio
Tips oss
Logg inn
Abonner
energi
Sokkeldirektoratet venter over seks prosent nedgang i investeringer på sokkelen i år
Stopp i elektrifiseringsprosjekter er blant årsakene.
Det ble produsert rekordmye olje i fjor. Johan Sverdrup-feltet bidro stort til dette.
Foto: Arne Reidar Mortensen, Equinor
Gi bort artikkelen
1 Kommentar
Arne Fenstad
– Journalist
8. jan. 2026 - 10:00
energi
Industri
Klima
Gi bort artikkelen
Kommentarer
Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn.
Se flere jobber
Fra usikker student til ombruksrådgiver i bærekraftig byggebransje!
Les mer
Head of Section
Automation Technician - Freia
Summer Internship 2026
Erfaren Geoteknisk rådgiver
Erfaren prosjektleder / prosjektsjef Anlegg
Laboratorie- og feltingeniør betong
Fresh Water Biologist at Åkerblå
En tjeneste fra