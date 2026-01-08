Abonner
energi

Sokkeldirektoratet venter over seks prosent nedgang i investeringer på sokkelen i år

Stopp i elektrifiseringsprosjekter er blant årsakene.

Det ble produsert rekordmye olje i fjor. Johan Sverdrup-feltet bidro stort til dette.
Foto: Arne Reidar Mortensen, Equinor
Arne FenstadArne Fenstad– Journalist
8. jan. 2026 - 10:00
energiIndustriKlima
