Snart klar: Verdens første grotte for atomavfall

Sluttlageret som atomsavfallsselskapet Posiva har bygget på den finske vestkysten, ved siden av kjernekraftverket Olkiluoto, begynner å bli klart til å ta imot atomavfall.

I slutten av juni ventes strålesikkerhetsmyndigheten Stuk å bli ferdig med sin sikkerhetsvurdering. Den skal deretter leveres til regjeringen, som skal utstede driftstillatelse. Det kreves en positiv vurdering fra Stuk for at regjeringen skal kunne gi driftstillatelse.

– Vi håper at vi kan starte driften enten i slutten av dette året eller, mer sannsynlig, i begynnelsen av neste år, sier Philippe Bordarier, administrerende direktør for kjernekraft-eieren TVO, som er medeier i Posiva, til Science Alert.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Gamle vinduer kan bli en viktigere råvare for byggebransjen

Fra august 2024 til januar 2025 ble det gjennomført en såkalt generalprøve for å teste hele prosessen i innkapslingsanlegget. Da ble det ikke brukt ekte brenselelementer, men etterlikninger som ble satt i fire kapsler. Deretter ble kapslene forseglet og transportert videre ned til det underjordiske lageret. De ble fraktet 430 meter ned i fjellet via en heis – en reise som tar omtrent 50 minutter – og plassert på et sted for mellomlagring.

«Må utvikles»

Stuk overvåket prosessen og fokuserte blant annet på driftsinstrukser og hvordan organisasjonen presterte.

«Stuks konklusjon var at disse områdene må utvikles videre før anlegget settes i drift», skriver Stuks prosjektleder Antti Tynkkynen i en e-post til Ny Teknik.

I slutten av 2026 planlegger Posiva en ny generalprøve for å teste prosessen i det underjordiske lageret. Da skal de fire kapslene transporteres til lagringshull, omgis av bentonittleire, og hele tunnelen skal deretter fylles med bentonittleire og plugges igjen med betong.

I Sverige og Finland brukes samme metode for sluttlagring, den såkalte KBS-3-metoden. Den bygger på tre beskyttende barrierer: kapselen av kobber og jern, bentonittleire og det omkringliggende fjellet.

I det finske sluttlageret skal 6500 tonn brukt kjernebrensel lagres i 3200 kapsler. Det er omtrent halvparten så mye som i det svenske sluttlageret.

Det brukte kjernebrenselet skal plasseres i kapsler som består av støpejern og kobber. Dette eksemplaret vises i besøkssenteret ved siden av det finske sluttlageret. Foto: Linda Nohrstedt

Slik håndteres kjernekraftbrenselet Det brukte kjernekraftbrenselet fra kjernekraftverkene Loviisa og Olkiluoto ankommer i transportbeholdere. Brenselelementene tørkes og løftes over i kapselen, som fylles med argongass og sveises igjen. Sveisen kontrolleres med virvelstrøm- og ultralydteknikk. Deretter heises kapselen ned i berggrunnen ved hjelp av en heis. Der får den vente i et eget område for mellomlagring før den senkes ned i sitt tiltenkte hull, der den skal bli liggende i minst 100 000 år. Vis mer

Artikkelen ble først publisert på Ny Teknik.