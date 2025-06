Søndag innledet Ukraina et droneangrep flere tusen kilometer inne på russisk territorium. Flere russiske bombefly er blitt skadet, og operasjonen – som regnes som en stor ukrainsk suksess – har vært under planlegging i halvannet år. Søndag kveld avla sjefen for den ukrainske sikkerhetstjenesten, general Vasyl Malyuk, rapport under et møte med Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj.