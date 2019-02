Smarte kontakter skulle spare strøm, men bruker den i stedet selv

Smarte, programmerbare kontakter var en av de teknologiene som skulle hjelpe beboerne i to demonstrasjonsbygg med å få strømregningen til å bli så lav som mulig. Men målinger av strømforbruket viser at kontaktene selv sluker så mye strøm, at henholdsvis 21 og 13,8 prosent av det samlede strømforbruket i boligene går med til å drive kontaktene.