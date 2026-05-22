Abonner

Sliter med å bli enige om langtidsplanen: – Mulig krasjlanding

Partiene på Stortinget ble ikke enige ny langtidsplan på fredag, ifølge Peter Frølich.

Stortingsrepresentant Peter Frølich (H) foran en Leopard 2A8 NO-stridsvogn på Rena leir.
Stortingsrepresentant Peter Frølich (H) foran en Leopard 2A8 NO-stridsvogn på Rena leir. Foto: Arash A. Nejad
Mathias BrandtMathias Brandt– Journalist
22. mai 2026 - 15:26

Ifølge NRK og Aftenposten sliter partiene på Stortinget å bli enige om et nytt forsvarsforlik. 

– Det er fortsatt uklart om vi kommer i havn. Det er ulike krav. Det er ulik vilje fra partiene til å legge ekstra milliarder på bordet, sier forhandlingsleder Peter Frølich (H) til NRK.

Han er også leder av Utenriks- og forsvarskomiteen som behandler langtidsplanen for forsvarssektoren. 

Fredag gjennomførte de ni partiene på Stortinget et forhandlingsmøte som ikke nådde frem, og et nytt møte er avtalt tirsdag. 

– Hvis vi fortsatt er langt fra hverandre på tirsdag, må vi begynne å forberede oss på en mulig krasjlanding, for å bruke det uttrykket, sier Frølich til NRK. 

Fristen for å bli enige er torsdag 28. mai. 

Regjeringen kom med sitt forslag til oppdatert langtidsplan rett før påsken. Det bygger på langtidsplanen for forsvarssektoren som alle ni partier ble enige om i 2024. 

Det må flere milliarder på bordet for at alle partiene skal komme til enighet, ifølge Frølich. 

I mars la regjeringen på 115 milliarder ekstra, som gjør at langtidsplanen koster 1848 milliarder kroner totalt til 2036.

Brad Champion leder Triton-prosjektet til Northrop Grumman.
Les også:

Skal Norge ha denne dronen, må avgjørelsen tas «veldig raskt»

Kommentarer
Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn.