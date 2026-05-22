Ifølge NRK og Aftenposten sliter partiene på Stortinget å bli enige om et nytt forsvarsforlik.

– Det er fortsatt uklart om vi kommer i havn. Det er ulike krav. Det er ulik vilje fra partiene til å legge ekstra milliarder på bordet, sier forhandlingsleder Peter Frølich (H) til NRK.

Han er også leder av Utenriks- og forsvarskomiteen som behandler langtidsplanen for forsvarssektoren.

Fredag gjennomførte de ni partiene på Stortinget et forhandlingsmøte som ikke nådde frem, og et nytt møte er avtalt tirsdag.

– Hvis vi fortsatt er langt fra hverandre på tirsdag, må vi begynne å forberede oss på en mulig krasjlanding, for å bruke det uttrykket, sier Frølich til NRK.

Fristen for å bli enige er torsdag 28. mai.

Regjeringen kom med sitt forslag til oppdatert langtidsplan rett før påsken. Det bygger på langtidsplanen for forsvarssektoren som alle ni partier ble enige om i 2024.

Det må flere milliarder på bordet for at alle partiene skal komme til enighet, ifølge Frølich.

I mars la regjeringen på 115 milliarder ekstra, som gjør at langtidsplanen koster 1848 milliarder kroner totalt til 2036.