Slik vil Mark Zuckerberg nå målet om 1 millard VR-brukere

IKKE HELT I MÅL: Mark Zuckerberg på Oculus Connect i kveld.

For ett år siden erklærte Facebook-sjef Mark Zuckerberg at de ville få en milliard mennesker inn i VR. Da han entret scenen på Oculus Connect i kveld norsk tid, gjorde han opp status: Knapt én prosent av målet er nådd.

Men målet består, og i kveld lanserte han VR-brillene Oculus Quest og et veikart for den videre utviklingen.

Formfaktoren avgjørende

De nye brillene er såkalte standalone-briller, som ikke er koblet til en ekstern datamaskin. Likevel har de et innebygget sporingssystem som gir bevegelighet i seks akser, såkalt «Six degrees of freedom» eller 6DOF, noe som ikke finnes på de enkleste VR-brillene. De har også avanserte håndkontrollere.

Formfaktoren er avgjørende for å nå målet om 1 milliard brukere, mener Mark Zuckerberg.

Med dette har Oculus tre ulike VR-systemer: Oculus Go (lett og mobil), Oculus Quest (avansert og bærbar) og Oculus Rift (størst datakraft).

– Skal ta store steg

– Dette kompletterer 1. generasjon av VR-teknologi. Herfra kommer vi til å ta store steg videre, sa Mark Zuckerberg på Oculus Connect onsdag kveld.

Mark Zuckerberg la vekt på at det er viktig å «låse inn» noen spesifikke egenskaper i dag, som går an å jobbe videre med i framtidige oppdateringer. Derfor vil formfaktoren bestå over tid, sammen med programvaren som skal støttes gjennom flere kommende generasjoner.

HTC Vive Focus har i kveld fått en ny konkurrent. Foto: Eirik Helland Urke

HTC Vive kan nå koble seg på en trådløs sender, som gjør at man ikke trenger ledning til datamaskinen. Foto: Eirik Helland Urke

Oculus er ikke først til markedet med denne typen avanserte trådløse VR-briller. Konkurrenten Vive Focus fra HTC har allerede vært i salg i Kina siden i fjor, og en oppdatert versjon er snart tilgjengelig også for det europeiske markedet.

TU snakket tidligere i dag med Hervé Fontaine i HTC Vive, som mener overgangen til trådløs VR-teknologi er i ferd med å gjøre en stor forskjell.

Stor forskjell med trådløst

– Forskjellen i komfort er veldig tydelig, noe som spesielt er viktig for alle som prøver dette for første gang. Vive Focus er veldig godt egnet til trening og opplæring i bedrifter, og det ønsker du å gjøre overalt. Du vil ikke at folk skal komme til egne VR-fasiliteter, hele poenget er at man skal reise mindre, sier Hervé Fontaine til TU.

Hervé Fontaine i HTC Vive tror trådløs VR vil bety mye framover. Foto: Eirik Helland Urke

Vive Focus har i likhet med Oculus Quest sine begrensninger når det kommer til rå datakraft. Da er det de stasjonære systemene som gjelder. Men også her har HTC Vive gjort noen framskritt, med et nytt trådløst system. Vive Wireless kom på det norske markedet denne uka.

Her må du ha en stasjonær datamaskin med en trådløs sender innenfor seks meters avstand, og en annen koblet på selve brillene. Da får man full datakraft uten ledninger.

Oculus Quest, som før var kjent under kodenavnet «Santa Cruz», skal koste fra 399 dollar ved lansering våren 2019.