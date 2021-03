Slik skal de digitalisere gruvedriften til Europas største jernmalm-produsent

Det svenske, statseide gruve- og mineralselskapet LKAB skal fjerne alle utslippene sine innen 2045. I dag har LKAB sine virksomheter et direkte utslipp på 700.000 tonn CO2 i Sverige. Det innebærer at selskapet i dag står for 4 prosent av landets industrielle utslipp, og er på fjerdeplass på listen over selskaper med størst utslipp.