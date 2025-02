Slik kan Norge sløse mindre med ressursene

De siste par årene har jeg jobbet tett med mine kollegaer i Finland, Danmark og Sverige om hvordan vi kan sørge for at Norden blir den mest bærekraftige regionen i verden innen 2030.

På oppdrag fra Nordisk ministerråd har vi studert hvordan politiske instrumenter har bidratt til mindre avfall og mer gjenbruk i Norden. Basert på en omfattende analyse har vi kommet med politiske anbefalinger som kan bidra til å løse Nordens og Norges sløseproblem.

Det mest effektive økonomiske virkemiddelet er øko-gebyrer på produkter som fører til overdreven bruk av naturressurser, eller der opprinnelse og materiale ikke kan spores.

I tillegg burde vi innføre skattefritak eller subsidieringssystemer for reparasjonstjenester, og vi må senke merverdiavgiften (MVA) for brukte produkter. Skattefritak og lavere MVA vil bidra til kultur- og adferdsendring, samt styrke budskapet om at gjenbruk er politisk støttet.

Vi må også bli mye bedre på å styre innovasjon- og forretningsfinansiering mot utvikling av levedyktige forretningsmodeller som fører til bedre ressursutnyttelse.

Produsentenes ansvar

Foto: Jan Johannessen

Vi ser at samtlige nordiske land har avfallsplaner der avfallsforebygging er inkludert, men det finnes i dag ingen systematisk tilnærming til avfallsforebygging og gjenbruk.

Overgangen til en sirkulær økonomi krever et skifte fra resirkulerings-fokuserte tiltak til å adressere hele produkters livssyklus.

Et helt nødvendig politisk virkemiddel for å få dette skiftet til å skje, er utvidet produsentansvar. Det handler om at produsenten må ta ansvar for produktene sine i hele livsløpet, også etter at produktet har vært i bruk.

Det starter allerede i designfasen. Produsenter må designe produkter for lang levetid og med høy kvalitet. Vi må designe byggene våre i Lego-system, slik at det er enkelt å dekomponere og bruke materialene på nytt andre steder i kretsløpet.

Vi må produsere klær som tåler å bli brukt år etter år og som ikke blir til søppel andre steder i verden.

Altfor lite informasjon

I lys av Temu- og Shein-problematikken er det tydelig at vi trenger bedre politikk.

Ja, forbrukere har også et ansvar for hvor vi bestiller varer fra. Samtidig er det altfor lite informasjon om hva varer inneholder og den faktiske miljø- og helseskaden i produkter som kjøpes på nett.

Det skremmer meg at klær og barneleker havner i hendene på forbrukere uten viten om miljø- og helsefarene ved dem.

Det er bra at klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) har satt i gang en bredere kontroll på grensen for stikkprøver av varer. Men det er ikke nok til å få bukt med problemet.

Fjerne tollfritaket

Det er altfor billig, og det for lite informasjon om varer man kjøper på nett. At over halvparten av norske husholdninger har handlet på Temu, sier bare litt om omfanget.

Både Shein og Temu er med i en forenklet skatteordning, Votec-ordningen, som gjør at selskapene kan oppgi totalprisen, tollen blir smidigere, kunden slipper å betale avgifter for toll og import, og kunden får varene raskere levert.

Et viktig politisk grep for å minimere problemet vil derfor være å fjerne tollfritaket som netthandelsgigantene Temu og Shein benytter seg av i dag.