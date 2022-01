Cermaqs nye servicebåt skal ha en dieselelektrisk løsning og en 1000 kWh batteripakke. Dette gjør at fartøyet halverer drivstofforbruket og CO 2 -utslippene sammenlignet med et konvensjonelt fartøy uten batteri, melder oppdrettsselskapet Cermaq i en pressemelding.