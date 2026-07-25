Skogbrannene herjer i Europa: Ytterligere 10.000 evakueres i Spania og rekordstor brann i Frankrike

Nær 980 kvadratkilometer har brent i Frankrike. Det er rekord, opplyser landets innenriksminister Laurent Nuñez, ifølge nyhetsbyrået AFP.

141.000 mennesker er evakuert, og Frankrike har nå 32 pågående skogbranner. Rundt 500 ekstra soldater og et militært transportfly er satt inn i kampen mot flammene.

Store branner herjer også i Spania. Lørdag ble ytterligere 10.000 mennesker evakuert, og tallet har bikket 70.000, opplyser myndighetene i landet.

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Gjentatte hetebølger siden mai har gjort skogene knusktørre i Sør-Europa, noe som har drevet fram brannene. Også i Italia er det flere branner.

Forskere peker på klimaendringer som årsak til hyppigere tørkeperioder og mer alvorlig ekstremvær.

Fredag sendte EU hjelp til de to brannrammede landene, henholdsvis fire brannfly til Spania og tre til Frankrike.