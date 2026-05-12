Stad skipstunnel

Skipstunnel ved Stad foreslås skrinlagt – igjen

Nok en gang foreslår regjeringen å sette spikeren i kista for den omstridte skipstunnelen ved Stad når de i dag legger fram revidert nasjonalbudsjett.

Stad skipstunnel blir 1,7 kilometer lang og kan ta skip på 10.000-20.000 bruttotonn. Foto: Kystverket
NTB
12. mai 2026 - 07:28

Statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg (begge Ap) sier til Aftenposten at det er satt av 0 kroner til skipstunnelen i forslaget til revidert nasjonalbudsjett.

Stortinget vedtok bygging av tunnelen i 2021 med forventninger om at prisen ikke burde passere 5 milliarder kroner. Det nyeste anslaget fra Kystverket er på 8,6 milliarder kroner.

Tunnelen skulle gjøre det sikrere å passere det værutsatte farvannet utenfor Stad, men statsrådene varsler nå at de heller vil bruke pengene på annet.

– Vi har tatt en ny runde for å se hva tilbudene kunne bli. Det ligger minimum tre milliarder over kostnadsrammen som Stortinget har vedtatt, og det er før prosjektet har begynt. Prosjektet blir for dyrt, og derfor setter vi nå en sluttstrek for det, sier Støre.

Regjeringen foreslo det samme i statsbudsjettet i høst, men ble da overkjørt av Stortinget.

