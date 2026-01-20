Abonner
Industri

Skal fange og lagre 30.000 tonn CO2 herfra

Det nye karbonfangstanlegget har sikret fireårig avtale med DNV.

Solør Bioenergis varmesentral skal etter planen få nytt karbonfangstanlegg i 2028.
Solør Bioenergis varmesentral skal etter planen få nytt karbonfangstanlegg i 2028. Foto: Solør Bioenergi
Arne FenstadArne Fenstad– Journalist
20. jan. 2026 - 17:00
energiIndustriKlima
Kommentarer
Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn.