Skal du bygge nytt? Sjekk om det lønner seg å bruke gamle materialer

Den nye og nettbaserte veilederen hjelper deg som byggherre med å vurdere ombruk, gir deg tekniske vurderinger og foreslår tiltak for ombruk av bærende konstruksjoner.

– Dette gjør det enklere for byggherrer å ta den beste beslutningen for både behov og miljø, sier seniorrådgiver Sveinung Ørjan Nesheim i Sintef, som sammen med blant andre NTNU står bak veilederen.

Den har fått navnet GenOm og fokuserer spesielt på ombruk av plasstøpt, armert betong i nye konstruksjoner. Det et område det hittil har vært begrenset kunnskap om.

– Med mer reparasjon og ombruk av materialer, nybruk og gjentilvirking reduserer vi behovet for å hente ut nye ressurser og minimerer avfall. Dette bidrar til å beskytte klima, natur og miljø, sier han.

Visste du at:

Å forlenge levetiden til bygninger er den mest klimavennlige løsningen. Renovering gir 50–75 prosent lavere utslipp enn nybygg.

Utslipp fra produksjon og bruk av materialer utgjør ofte halvparten av et byggs totale livsløpsutslipp. Betong og stål (karbonintensive materialer) gir store utslipp, spesielt i grunn og fundamenter. Bevaring av grunn og fundament gir derfor oftest det beste klimafotavtrykket.

Fra et klima- og økonomisk perspektiv er det ofte bedre å bevare, gjøre energitiltak, renovere eller tilpasse en bygning fremfor å rive og bygge nytt. Nyere forskning viser også til den sosiale verdien av å ombruke bygninger istedenfor å rive og bygge nytt.

I Norge rives det mellom 10.000 og 20.000 bygg per år. Hundrevis av disse byggene er innen kategorier som utdanning, kontor og hotell. Samme bygningskategori blir også gjerne bygget opp igjen på samme tomt, slik at det rives omtrent like mye som det bygges.

Her finner du den nye veilederen.

Artikkelen ble først publisert på Gemini.no