Sju ble skadet da F-35 havarerte under landing på amerikansk hangarskip

Flygeren rakk å skyte seg ut og overlevde, men totalt sju ble skadet under en ulykke på hangarskipet USS Carl Vinson mandag 24. januar.

US Navy gir ikke flere detaljer enn at F-35C-flyet var i ferd med å lande da ulykken skjedde. Hangarskipet befinner seg i Sørkinahavet.

Flygeren ble senere plukket opp fra sjøen av et helikopter. I tillegg til ham ble seks om bord på fartøyet skadet. Alle befinner seg ifølge den amerikanske marinen utenfor livsfare.

Fire ble lettere skadet og fikk medisinsk hjelp om bord, mens tre ble sendt til sykehus i Manila på Filippinene.

– Ytterligere detaljer og årsaken til flyulykken undersøkes nå, skriver US Navy.

Større vingeflater

USS Carl Vinsom (CVN 70) er et hangarskip i Nimitz-klassen, mens flyet tilhører Strike Fighter Squadron 147 (VFA-147), også kjent som «Argonauts», den første operative F-35C-skvadronen.

US Navy erklærte første operative evne (IOC) med sine F-35C i februar 2019. Dette er altså hangarskipvarianten (CV) av kampflyet, og det har noen synlige forskjeller fra F-35A, som vi er vant til se blant annet i det norske luftforsvaret.

F-35C på dekket på USS Carl Vinson 22. januar 2022. Foto: Seaman Leon Vonguyen

Både vingene og de horisontale styreflatene bak er større. På F-35C er vingespennet 13,1 meter med et vingeareal på 62,1 m2, sammenlignet med 10,7 meter og 42,7 m2 på F-35A. Vingetippene på F-35C kan foldes inn. «Haleflatespennet» er på 8,02 meter på F-35C og 6,86 meter på F-35A.

Dette, samt andre forsterkninger i struktur og understell for å kunne operere fra hangarskip, det vil si tåle belastningen av katapult og bremsewire, gjør at tomvekten ligger på 15.785 kg på F-35C, mens den er 13.290 kg på F-35A.

F-35C har kapasitet til å bære noe mer drivstoff internt enn F-35A: 8960 kilo versus 8278 kilo, men har lavere G-rating: 7,5 versus 9G.

Seks (eller sju) totalhavarier

Dette er første F-35C som går tapt og sjette totalhavari med F-35 totalt.

Sist var et britisk F-35B som havarerte rett etter takeoff fra HMS Queen Elizabeth øst i Middelhavet onsdag 17. november i fjor.

Et USMC F-35B havarerte 28. september 2018, et japansk F-35A styrtet i havet 9. april i 2019, et F-35A tilhørende US Air Force havarerte under en landing på flybasen Eglin i Florida 19. mai 2020, og et USMC F-35B havarerte 29. september 2020 etter å ha kommet i kontakt med et tankfly over California.

Det er fortsatt uklart hvorvidt et koreansk F-35A skal føyes til denne lista eller om det kan repareres.

Det måtte buklande tirsdag 4. januar i år, da understellet sviktet etter en såkalt «bird strike».