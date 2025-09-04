Abonner
Forsvar

Signerer fregattavtale i ettermiddag

Setter rammene for Norges største forsvarskjøp.

Forsvarsminister Tore Sandvik (Ap) og den britiske forsvarsministeren John Healey skal signere avtalen mellom Norge og Storbritannia om fregatter i dag.
Forsvarsminister Tore Sandvik (Ap) og den britiske forsvarsministeren John Healey skal signere avtalen mellom Norge og Storbritannia om fregatter i dag. Foto: Carina Johansen
Roald RamsdalRoald Ramsdal– Journalist
4. sep. 2025 - 13:54
Forsvarfregatter
