Senterpartiet vil støtte forslag om Norgespris på strøm

Arbeiderpartiet fikk støtte kun fra Rødt da innstillingen kom forrige uke.

Nå har også Senterpartiet varslet at de vil stille seg bak. Partiet har fått gjennomslag for at maksgrensen økes fra 4000 til 5000 kWt per måned.

I tillegg har skal strømstøtten for frivilligheten forlenges til ut året 2029.

– Norgespris er ikke nok for å løse strømsituasjonen i Norge, da ordningen ikke tar nasjonal kontroll over kraften eller dekker bedrifter og frivillighet, men det er en forbedring for folk som trenger forutsigbarhet for strømregninga. Derfor har vi kjempet gjennom utvidelser av ordningen og stemmer for norgespris, Gro-Anita Mykjåland, energipolitisk talsperson for Senterpartiet.

Møter motstand fra MDG

– Jeg vil på det sterkeste advare SV mot å stemme for Norgespris og sikre flertallet her, sier MDGs nestleder Ingrid Liland.

– Det eneste Norgespris gjør, er å gjøre solceller, ENØK-tiltak og energisparing mindre attraktivt å investere i, samtidig som strømforbruket vil øke. Det vil bidra til både å svekke klimaarbeidet og gi mindre penger i statskassen til å faktisk gjennomføre omfordelende politikk rettet mot samfunnets fattigste.