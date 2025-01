Senterpartiet håper mineraler kan bli Norges nye oljeeventyr

– Senterpartiet vil etablere et statlig mineralselskap. Dette kan bli et nytt mineraleventyr, akkurat som tilgangen på petroleum var da, sier nestleder Anne Beathe Tvinnereim til Nationen.

Tvinnereim har ledet arbeidet med Sps valgprogram for neste stortingsperiode, som formelt vedtas på partiets landsmøte i slutten av mars. Her foreslår Senterpartiet å etablere et statlig mineralselskap.

Sp-nestlederen påpeker at Norge tok aktiv styring da vi først begynte med oljeutvinning, og at en lignende modell kan fungere for sjeldne og ettertraktede mineraler.

– For å få til det samme med mineralnæringen må vi planlegge nå, og sørge for at dette er under nasjonal kontroll, nasjonalt eierskap, og at vi har et statlig selskap som kan kanalisere inntektene tilbake til fellesskapet.

Også Arbeiderpartiets programkomité støtter forslaget om et slikt mineralselskap. Sommeren 2024 viste det seg dessuten at Europas største forekomst av sjeldne jordartsmineraler ble funnet på Fensfeltet i Telemark. Samtidig varslet regjeringen i 2023 at de ville vurdere å etablere et statlig mineralselskap eller et fond.

For å sikre lokalsamfunn en del av inntektene, åpner Senterpartiet også for en kommunal utvinningsavgift, som skal sikre kommunene en del av inntektene.