Sandvik avviser mer grums i Forsvaret

I Stortingets spørretime onsdag tok Frp-leder Sylvi Listhaug opp de mange sakene som har ført til store medieoppslag det siste året.

– Finnes det flere saker som offentligheten ikke kjenner til, spurte Listhaug.

– Statsråden kjenner ikke til flere saker enn dem som er omtalt i offentligheten, svarte Sandvik.

Men habilitetsreglene må gjøres tydeligere, medga han.

– Må ha kontroll

Listhaug peker på at Norge er et lite land, der mange kjenner hverandre.

– Da blir det enda viktigere å ha kontroll med habilitet, kjennskap, vennskap, kontroll på pengene, slo hun fast og ba Sandvik komme til Stortinget for å redegjøre for hva regjeringen gjør for å sikre kontrollen.

– Vi gjennomgår dette i etatsstyringen og i jevn dialog, og vi har også skjerpet bevisstheten knyttet til dette, svarte Sandvik.

Fare for korrupsjon

Han viser også til advarselen Økokrim kom med i forrige uke om at de store summene som skal brukes på forsvar, øker faren for korrupsjon.

Fram til 2036 skal Norge bruke over 1700 milliarder kroner på å ruste opp.

– Vi deler bekymringen. Når det kommer veldig mye penger inn i sektoren, er det behov for økt oppmerksomhet og fokus på det. Men å jobbe med habilitet er litt som å være idrettsutøver. Du må øve på det hele tida, sier forsvarsministeren.

Også avsløringen i Dagens Næringsliv før jul om at Forsvarsmateriell har brukt milliardbeløp på ulovlige anskaffelser, ble tema i spørretimen.

Gjennomføringsevne?

Høyres Peter Frølich er kritisk til om Forsvarsmateriell har den evnen som trengs for å gjennomføre det enorme løftet.

Frølich peker videre på overskridelser i anskaffelser, F-16-leveransene til Ukraina, forsinkelser i blant annet langtrekkende luftvern, rot med rammeavtaler, sent igangsetting av våpen- og ammunisjonsproduksjon, regulatorisk rot mange steder, soldater som ikke får utstyret de trenger og at det øves mindre enn forutsatt:

– Dette kommer på toppen av de veldig alvorlige avsløringene om habilitetsrot og korrupsjonssiktelser mot personer som er ansatt høyt i systemet.

– Det er en åpenlys mangel på handlekraft og gjennomføringsevne fra regjeringen. Jeg tror det grunnleggende spørsmålet som flere enn oss i Stortinget stiller seg, er: har regjeringen kontroll på anskaffelser og økonomistyring i Forsvaret?

Tidligere svar fra Sandvik om at Forsvarsdepartementet følger med på Forsvarsmateriell, holder ikke, slo Frølich fast i spørretimen.

– Det Stortinget må vite, veldig klart og tydelig, er: Har de gjennomføringsevnen eller ikke som trengs?

– Vi følger ikke bare med på hva Forsvarsmateriell gjør, vi har også styrket Forsvarsmateriell betydelig de siste årene, repliserte Sandvik.

Han sa også:

– I stort går alle ting etter planen. Og det er veldig viktig og bra jobb. Så finnes det enkelte eksempler det kan stilles spørsmålstegn ved. Dem er vi i ferd med å avklare. Mye av det skyldes egne kontrollorganer som vi har tatt tak i. Men det styres godt i Forsvaret, og vi legger også om driften, sånn at vi skal styre enda bedre framover og inn i den omleggingen.