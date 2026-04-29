Sandvik avviser mer grums i Forsvaret

Forsvarsminister Tore O. Sandvik ble grillet om skandalene som har rystet Forsvaret det siste året, men avviser at han vet om flere saker.

Forsvarsminister Tore Sandvik (Ap) ble onsdag grillet i Stortingets spørretime. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
NTB
Harald BrombachHarald Brombach– Journalist
29. apr. 2026 - 12:22

I Stortingets spørretime onsdag tok Frp-leder Sylvi Listhaug opp de mange sakene som har ført til store medieoppslag det siste året.

– Finnes det flere saker som offentligheten ikke kjenner til, spurte Listhaug.

– Statsråden kjenner ikke til flere saker enn dem som er omtalt i offentligheten, svarte Sandvik.

annonsørinnhold
Consafe Logistics
Lagerautomatisering: Åtte grep for å lykkes

Men habilitetsreglene må gjøres tydeligere, medga han.

– Må ha kontroll

Listhaug peker på at Norge er et lite land, der mange kjenner hverandre.

– Da blir det enda viktigere å ha kontroll med habilitet, kjennskap, vennskap, kontroll på pengene, slo hun fast og ba Sandvik komme til Stortinget for å redegjøre for hva regjeringen gjør for å sikre kontrollen.

– Vi gjennomgår dette i etatsstyringen og i jevn dialog, og vi har også skjerpet bevisstheten knyttet til dette, svarte Sandvik.

Fare for korrupsjon

Han viser også til advarselen Økokrim kom med i forrige uke om at de store summene som skal brukes på forsvar, øker faren for korrupsjon.

Fram til 2036 skal Norge bruke over 1700 milliarder kroner på å ruste opp.

– Vi deler bekymringen. Når det kommer veldig mye penger inn i sektoren, er det behov for økt oppmerksomhet og fokus på det. Men å jobbe med habilitet er litt som å være idrettsutøver. Du må øve på det hele tida, sier forsvarsministeren.

Også avsløringen i Dagens Næringsliv før jul om at Forsvarsmateriell har brukt milliardbeløp på ulovlige anskaffelser, ble tema i spørretimen.

Gjennomføringsevne?

Høyres Peter Frølich er kritisk til om Forsvarsmateriell har den evnen som trengs for å gjennomføre det enorme løftet.

Frølich peker videre på overskridelser i anskaffelser, F-16-leveransene til Ukraina, forsinkelser i blant annet langtrekkende luftvern, rot med rammeavtaler, sent igangsetting av våpen- og ammunisjonsproduksjon, regulatorisk rot mange steder, soldater som ikke får utstyret de trenger og at det øves mindre enn forutsatt:

– Dette kommer på toppen av de veldig alvorlige avsløringene om habilitetsrot og korrupsjonssiktelser mot personer som er ansatt høyt i systemet. 

– Det er en åpenlys mangel på handlekraft og gjennomføringsevne fra regjeringen. Jeg tror det grunnleggende spørsmålet som flere enn oss i Stortinget stiller seg, er: har regjeringen kontroll på anskaffelser og økonomistyring i Forsvaret?

Tidligere svar fra Sandvik om at Forsvarsdepartementet følger med på Forsvarsmateriell, holder ikke, slo Frølich fast i spørretimen.

annonse
NITO
Arbeidsgiver ble dømt for diskriminering 

– Det Stortinget må vite, veldig klart og tydelig, er: Har de gjennomføringsevnen eller ikke som trengs?

– Vi følger ikke bare med på hva Forsvarsmateriell gjør, vi har også styrket Forsvarsmateriell betydelig de siste årene, repliserte Sandvik.

Han sa også: 

– I stort går alle ting etter planen. Og det er veldig viktig og bra jobb. Så finnes det enkelte eksempler det kan stilles spørsmålstegn ved. Dem er vi i ferd med å avklare. Mye av det skyldes egne kontrollorganer som vi har tatt tak i. Men det styres godt i Forsvaret, og vi legger også om driften, sånn at vi skal styre enda bedre framover og inn i den omleggingen.

