Ryobis motorsag-nykommer: Du kan kappe ned, og opp, et par passe store trær med ett batteri

Ryobi var tidlig ute med en batterielektrisk motorsag. For mange år siden ble vi særdeles imponert over hva de presterte med et 36 volts batteri på 5 Ah. Siden har det kommet en mengde batterisager på markedet. Nå er det ingen grunn for dem som ikke jobber profesjonelt med dette til å skaffe seg en bensinsag.

Batterisager har også tatt over markedet fra sagene med ledning. De kan være praktiske nok om du er like ved et strømuttak, men det er sjelden tilfelle når man skal kappe trær.

I fjor testet vi Ryobis nye motorsag, men den var i praksis bare en variasjon av den gamle for å få plass til de større batteriene de er kommet med. Større batteri gjør at de kan sage lenger, men motoren, det 35 cm lange sverdet og resten var det samme.

Kraftig og utholdende

Denne nye saga klarte å kutte en granstokk på 25 cm i diameter 29 ganger før batteriet på 6 Ah ga opp. Det blir rundt 1,4 m2 og må sies å være en respektabel ytelse. Du kan kappe ned, og opp, et par passe store trær med ett batteri.

I fjor testet vi den tidligere modellen som var oppgradert til å ta de nye batteriene med et 9 Ah batteri. Den klarte 1,96 m2. Slike tall er neppe helt presise, men regner vi om, er den nye saga litt mer effektiv.

Gigabatteri

Nå har Ryobi også kommet med sitt «monsterbatteri» på hele 12 Ah. Det er rene bensintanken, men det gjør også saga tyngre. Batteriene på 6 og 9 Ah veier ørlite over to kilo. Det vil si at de har det samme celleantallet, men med ulik cellekapasitet.

Det største batteriet veier 2,77 kilo og gjør saga litt tyngre. Likevel er det kanskje dette du skal ha med deg om du er usikker på om det blir nok strøm til dagens trefelling. Det å ha med to på 6 Ah blir mye tyngre.

Ryobi påstår at kjedehastigheten nå er 22,5 m/s mot 21 m/s på den tidligere modellen. Hvor mye det har å si, er ikke godt å si, men den nye modellen er tydelig sterkere. Vi testet mot testvinneren fra Milwaukee, og Ryobien er like rask gjennom stokken. Det imponerer stort og plasserer den helt i elitesegmentet.

De nye 36 volt batteriene fra Ryobi fra 6 Ah og oppover er svære og tunge. Foto: Odd Richard Valmot

Men så var det prisen. 6499 kroner uten batteri. Det er noen hundrelapper mer enn Milwaukees 18 volts sag med et 12 Ah batteri og lader.

Et slikt batteri har like mye energi på lager som Ryobis 36 volts 6 Ah batteri. Det vil si 216 Wh. Samtidig veier det 1,6 kilo. Altså 400 gram mindre enn Ryobis 6 Ah. Men siden Ryobi har et på 9 Ah med samme vekt, vinner de på energitetthet.

Selve motorsaga veier 4,37 kilo. Når vi legger til batteriet, snakker vi om 6,4 kilo. Det er temmelig likt det Milwaukee-saga veier.

Den nye Ryobisaga kommer så og si likt ut med den tidligere vinnermodellen fra Milwaukee. Det er imponerende fra et forbrukermerke. Foto: Odd Richard Valmot

Konklusjon

For å summere opp: Milwaukee har en kjedehastighet på 12,4 m/s, mens Ryobi har 22,5 m/s. Men i praksis er de to like raske. Det betyr at draget i kjedet er vesentlig høyere i Milwaukee-saga.

Begge sagene har 40 cm sverd som har større rekkevidde enn de fleste batterisager. De er gjerne på 35 cm og noen ganger bare 30 cm. Begge har kjedefeste med to bolter, slik proffsager har.

Begge sagene veier omtrent det samme, og de koster like mye.

Én forskjell er at Ryobi kan ha et batteri med 50 prosent mer energi uten at vekten går opp – bare prisen. Du kan også få et på 12 Ah, men da øker vekten.

Uansett er det ikke lett å velge. Milwaukee er et proffmerke, og en slik sag bør vare lenger. På den annen siden spiller det liten rolle for vanlige folk. Begge er gode nok. Det beste rådet når det gjelder disse to særdeles imponerende batterimotorsagene, er å velge en som har et stort utvalg av verktøy som kan bruke det samme batteriet. Her vinner nok Milwaukee. Ryobi har et enormt antall verktøy på 18 volt, men ikke så mange på 36 volt. I noen tilfeller passer ikke de nye batteriene, som er større enn de tidligere på 5 Ah og lavere.