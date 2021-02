Ryggsekken omdanner bevegelsene dine til strøm

Innovasjonen kan kanskje framstå som et overkomplisert produkt, men faktum er at flere hærer har utviklet avanserte hjelpesystemer som blant annet vil avlaste soldatenes tunge pakning. Til dette bruker for eksempel amerikanske soldater en rekke enheter som krever strøm, fra geværsikte til nattesyn.

De er kanskje være interessert i den nye ryggsekken fra Georgia Institute of Technology. To elastiske materialer reduserer bevegelse oppover og nedover med opptil 29 prosent, dette ved å avlaste innholdet. Resultatet sies å være at brukeren opplever ryggsekken som omtrent 20 prosent lettere, melder ACS. I tillegg omdannes personens kinetiske energi til elektrisitet.

For dette formålet har forskerne brukt triboelektriske nanogeneratorer (TENG). Når to forskjellige materialer gnisser mot hverandre, hopper elektroner mellom overflatene og den ene siden kan få et overskudd av elektroner – prosessen kalles triboelektrisk lading.

Ifølge forskerne er virkningsgraden fra ryggsekkens rammeverk til strømproduksjon 14 prosent, og energien er nok til å drive LED-lamper, en klokke og lysrør.

Som potensielle målgrupper for sekken nevner de brannmenn, redningspersonell og eventyrere. Det er ikke den første ryggsekken som genererer strøm, men ifølge forskerne er de de første som kombinerer dette med avlastningsfunksjonen. Deres arbeid «Power Backpack for Energy Harvesting and Reduced Load Impact» er publisert i ACS Nano.

Artikkelen ble først publisert av NyTeknik.