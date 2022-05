Russland vil stoppe gassflyt gjennom Polen

Gazprom vil slutte å frakte gass gjennom rørledningen Jamal-Europa til Tyskland, etter at Russland innførte sanksjoner mot selskapet som eier den polske delen av gassrøret.

Det går fram av en uttalelse gjengitt av det russiske nyhetsbyrået Interfax torsdag.

Gazprom-talsmann Sergej Kuprijanov sier sanksjonene mot Europol GAZ, som eier den polske delen av gassrøret, innebærer at Gazprom ikke kan bruke rørledningen.

– Et forbud er etablert mot transaksjoner og betalinger som beriker personer som er under sanksjoner. Spesifikt for Gazprom innebærer dette et forbud mot å bruke en gassrørledning eid av Europol GAZ som brukes til å frakte russisk gass gjennom Polen, sier Kuprijanov.

Stanset allerede forrige uke

Den fysiske gasstrømmen stanset allerede på fredag 6. mai, ifølge Reuters.

Russland strupte gassflyten på dette røret også i fjor sommer, og deretter på nytt i september. I slutten av desember falt gassflyten via Yamal ytterligere, til et nivå nær null.

Gassprisen har økt voldsomt etter at Russland begynte å strupe eksporten i fjor sommer. Den har også dratt med seg strømprisen opp. Illustrasjon: Europakommisjonen

– Med dagens hastighet kan europeiske gassbeholdninger falle til under 50 prosent av totalkapasitet rundt nyttår. De er nå like over 60 prosent. Det er et ekstremt lavt nivå når mesteparten av den europeiske vinteren ligger foran oss. Markedet vil rasjonere etterspørselen, skrev Javier Blas, energi-korrespondent i Bloomberg News, på Twitter i desember.

Også Europakommisjonens president Ursula von der Leyen brukte Twitter for å vise hvordan stigende gasspriser presset opp prisen på elektrisitet i EU. Hun delte også en graf som viser hvordan prisen på gass og gasskraft har økt dramatisk siden sommeren 2021.