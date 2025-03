Russland gjenerobrer områder etter USAs etterretningsstans

USA stanset forrige uke sin våpenstøtte til Ukraina, og samtidig deling av etterretning.

Etterretning er avgjørende for at ukrainske styrker kan følge med på russiske militære bevegelser langs frontlinjene og aktivitet inne i Russland som vil påvirke dem.

Delingen av etterretning skal ifølge Donald Trump være «så godt som» gjenopptatt, uten at det i skrivende stund er kjent hva det betyr i praksis.

Ifølge den ukrainske avisen Kyiv Post skal etterretningsfrysen gjort det mulig for russiske styrker å rykke frem på kritiske steder langs fronten, og gjort at hundrevis av ukrainske soldater har omkommet.

Den største påvirkningen skal angivelig være for situasjonen i det ukrainsk-okkuperte området av Kursk i Russland. Ukrainske styrker har okkupert området siden august 2024.

Gjør det vanskeligere å varsle om kommende angrep

Styrkene har ikke lenger informasjon om innkommende russiske kampfly og bombefly, noe som gjør at det er langt mer utfordrende å varsle om innkommende angrep.

Dette ifølge det avisen hevder er kilder ved Ukrainas president Volodomyr Zelenskyjs kontor.

Mangel på etterretning skal ha gjort at russiske styrker har gjenerobret 17 prosent av området i løpet av en uke, og tatt kontroll over ukrainske forsyningslinjer. Det har angivelig også gjort det vanskelig for Ukraina å gjennomføre mellom- og langdistanseangrep på mål i Russland med amerikanske HIMARS-systemer .

Frankrike og Storbritannia deler fremdeles

Informasjonen Ukraina får via etterretning er blant annet satellittbilder. Disse har vært delt fra satellittselskapet Maxar, som det tidligere har blitt rapportert at ikke lenger får dele data med Ukraina.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Ny app: Slik blir TU bedre på mobil

Selskapet bekrefter overfor avisen at USAs myndigheter har nedlagt et midlertidig forbud mot å levere informasjon til ukrainske brukere, men påpeker at deres kunder hos USAs allierte selv bestemmer hvordan de ønsker å dele dataene.

Frankrike har bekreftet at de fortsetter å dele etterretning med Ukraina som før. Det samme har Storbritannia gjort.