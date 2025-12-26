Russland gir milliardlån til tyrkisk atomkraftverk

Atomkraftverket bygges av Russlands statlige atomenergiselskap Rosatom og skal ifølge tyrkiske myndigheter komme i drift i løpet av 2026.

Avtalen om bygging av Tyrkias første atomkraftverk ble inngått i 2010. Kraftverket ligger i Mersin-provinsen sør i Tyrkia, og prislappen skal være på rundt 200 milliarder kroner.

Ifølge Tyrkias energiminister Alparslan Bayraktar er landet nå i samtaler med både Russland, USA, Sør-Korea og Kina om bygging av atomkraftverk i Sinop-provinsen og Trakia-regionen.

Tyrkia er også i samtaler med Saudi-Arabias ACWA Power om utbygging av solkraftanlegg som skal forsyne landet med til sammen 5000 megawatt.

– Vi diskuterer et prosjekt om sol og lagring med enda et selskap fra Golfen. Investeringskostnaden for dette blir på mellom 1,5 og 2 milliarder dollar, sier Bayraktar.