Abonner
energi

Russland gir milliardlån til tyrkisk atomkraftverk

Russland har gitt Tyrkia et lån på rundt 90 milliarder kroner for å finansiere atomkraftverket Akkuyu ved kysten av Middelhavet.

Tyrkias russiskbygde atomkraftverk i Mersin-provinsen ved kysten av Middelhavet har vakt protester på Kypros, som ligger bare 100 kilometer unna. Bildet er fra en demonstrasjon i Nikosia i 2022.
Tyrkias russiskbygde atomkraftverk i Mersin-provinsen ved kysten av Middelhavet har vakt protester på Kypros, som ligger bare 100 kilometer unna. Bildet er fra en demonstrasjon i Nikosia i 2022. Foto: Petros Karadjias/AP/NTB
NTB
26. des. 2025 - 14:50

Atomkraftverket bygges av Russlands statlige atomenergiselskap Rosatom og skal ifølge tyrkiske myndigheter komme i drift i løpet av 2026.

Avtalen om bygging av Tyrkias første atomkraftverk ble inngått i 2010. Kraftverket ligger i Mersin-provinsen sør i Tyrkia, og prislappen skal være på rundt 200 milliarder kroner.

Ifølge Tyrkias energiminister Alparslan Bayraktar er landet nå i samtaler med både Russland, USA, Sør-Korea og Kina om bygging av atomkraftverk i Sinop-provinsen og Trakia-regionen.

Tyrkia er også i samtaler med Saudi-Arabias ACWA Power om utbygging av solkraftanlegg som skal forsyne landet med til sammen 5000 megawatt.

– Vi diskuterer et prosjekt om sol og lagring med enda et selskap fra Golfen. Investeringskostnaden for dette blir på mellom 1,5 og 2 milliarder dollar, sier Bayraktar.

Togstansen gjelder sør for Trondheim.
Les også:

Reservestrømmen ble brukt opp

atomkraftenergikjernekraft
Kommentarer
Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn.