– Mens Acer-prinsessen Sylvi Listhaug ikke gir noen garanti for hva Frp vil gjøre hvis høyresiden vinner valget, garanter Rødt med et enstemmig landsmøtevedtak at vi aldri kommer til å stemme for EUs fjerde energimarkedspakke.

Det sier Rødts nestleder og energipolitiske talsperson, Sofie Marhaug, til NTB.

I uttalelsen som Rødt nå har vedtatt, skriver partiet at de stiller seg svært kritisk til utviklingen der elektrisk kraft er blitt en markedsvare. Partiet frykter at EU får enda mer makt over strømpolitikken dersom Norge innfører EUs fjerde energimarkedspakke.

Krever oppgjør

Joachim Espe, som er leder av uttalelseskomiteen til Rødts landsmøte, andrekandidat for Akershus Rødt og forbundssekretær i Fellesforbundet, mener partiet nå sender et kraftig signal i kampen for nasjonal kontroll over kraften.

– Rødt står sammen med fagbevegelsen og krever et oppgjør med det markedsliberale kraftsystemet, sier Espe til NTB.

Dersom Norge slutter seg til EUs fjerde energimarkedspakke, frykter Rødt at konsekvensene blir store. Rødt vil ha makspris på innenlands forbruk og kontroll over krafteksporten, men partiet påpeker at EU vil forby regulering av strømprisen.

– Rødts forslag om en makspris på strøm kan bli umulig å gjennomføre. Det vil også bli vanskeligere å regulere krafteksporten, med juridisk bindende krav om høy tilgjengelig kapasitet på utenlandskablene, skriver partiet i uttalelsen.

I likhet med at Rødt frykter konsekvensene av tettere EU-bånd i energipolitikken, frykter de også at Acer får mer makt.

Hardt ut mot høyresiden

I sin tale til landsmøtet fredag rettet også Rødt-leder Marie Sneve Martinussen skytset mot Fremskrittspartiet for at de satt med energiministeren da EUs tredje energimarkedspakke ble innført.

I likhet med Rødt-nestlederen omtalte Martinussen Frp-leder Sylvi Listhaug som «Acer-prinsessen». Også i uttalelsen om fjerde energimarkedspakke retter Rødt kritikken mot høyresiden.

– Det er på venstresiden i norsk politikk at mulighetene for et nei til EUs fjerde energimarkedspakke er størst, skriver Rødt i uttalelsen.

I tillegg til å si nei til EUs fjerde energimarkedspakke og trekke Norge ut av Acer, sier Rødt nei til å bygge nye utenlandskabler til Danmark når de eldste, Skagerrak 1 og 2, går ut på dato. Rødt vil også at krafteksporten begrenses gjennom utenlandskablene til Danmark, Nederland, Tyskland og Storbritannia.

Stortinget skal behandle Rødts forslag om å si nei til nye kabler til Danmark i neste uke.