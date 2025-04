Robotene er laget av kinesiske selskaper, blant annet DroidVP og NOetix Robotics, og er av ulike størrelser og former.

Noen er kortvokste på rundt 120 centimeter mens andre er 180 centimeter høye.

Et av selskapene skrøt av å ha en robot som ser nesten menneskeaktig ut, med feminine trekk og evne til å vinke og smile.

Mener det ligner et billøp

Talspersoner for halvmaratonløpet Yizhuang sammenligner arrangementet mer med et billøp enn et vanlig løp, som følge av behovet for egne ingeniør- og navigasjonsteam.

Dette er første gang at roboter deltar i maratonløp sammen med mennesker.

En robot mistet kontrollen på starten av halvmaratonløpet lørdag. Foto: Ng Han Guan/AP/NTB

Kina satser stort på utvikling av avansert teknologi, som blant annet robotikk, i håp om at dette kan være starten på en ny giv for å skape økonomisk vekst.

Ikke et KI-gjennombrudd

Men Alan Fern, som er professor i informatikk, kunstig intelligens og robotikk ved Oregon State University, sier at det ikke dreier seg om noe KI-gjennombrudd. Programvaren som trengs for å få menneskeaktige roboter til å løpe, ble utviklet og vist fram for over fem år siden, påpeker han.

– Dette er mer en slags demonstrasjon av maskinvarens utholdenhet, sier han om det 21 kilometer lange løpet.

