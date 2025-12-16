Riksrevisjonen om Kielland-ulykken: Myndighetene hadde ikke hovedansvaret

123 mennesker mistet livet da Alexander Kielland-plattformen i Nordsjøen kantret i 1980. Riksrevisjonen har på nytt undersøkt myndighetenes ansvar.

I rapporten fra 2021 rettet Riksrevisjonen sterk kritikk mot myndighetenes håndtering av det som anses som norgeshistoriens største industriulykke.

123 av 212 mennesker om bord omkom da boligplattformen Alexander L. Kielland kantret i høy sjø 27. mars 1980.

Stortinget ba Riksrevisjonen i juni på ny om å undersøke myndighetenes ansvar for at ulykken kunne skje og myndighetenes manglende oppfølging av overlevende og etterlatte.

Bakgrunnen var at det siden forrige gang Riksrevisjonen så på saken for fire år siden, har kommet to andre rapporter om ulykken med ny informasjon.

Det har vært gjennomført en rekke granskninger og utredninger, men det er fortsatt – 45 år senere – ikke etablert hvem som hadde ansvaret for ulykken.