Riksadvokaten: Cyberkriminalitet blir ikke etterforsket godt nok av politiet

Det er behov for flere tiltak, skriver Riksadvokaten.
Mange saker om cyberkriminalitet blir ikke etterforsket av politiet, og alvorlige saker blir ikke prioritert høyt nok, skriver Riksadvokaten i en rapport.
Cyberkriminalitet skjer i digitale rom, og det kan for eksempel være datainnbrudd, phishing og identitetstyveri.
Sammen med Det nasjonale statsadvokatembetet har Riksadvokaten gjennomgått politiets arbeid med dette i perioden september 2023 til august i fjor.
Hovedfunnene som trekkes fram, er:
- Politiets innsats mot cyberkriminalitet er ikke i tråd med Riksadvokatens føringer.
- Mange saker etterforskes ikke, og alvorlige saker etterforskes ikke tilstrekkelig.
- Det er avdekket utilstrekkelig kunnskap og kompetanse om digitale spor.
- Manglende ressurser er blant årsakene til at saker henlegges.
Riksadvokaten peker på flere tiltak for å bedre arbeidet, som å åpne for digitale anmeldelser av kriminalitet rettet mot datasystemer, konsultasjon med Kripos og langsiktige tiltak for kompetanseheving.