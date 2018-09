Rekordhøy vekst i fiberdekningen

I alt 59 prosent av landets husstander har nå tilgang til fiberbredbånd. Det utgjør 180.000 flere husstander på ett år, viser Nkoms dekningsundersøkelse 2018.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) legger årlig fram en dekningsrapport som viser tilgangen til bredbånd for norske husstander og næringsbygg.

82 prosent av husstandene har tilgang til bredbånd med hastighet på 100 Mbit/s eller mer. Det er en økning på to prosentpoeng året fra 2016. Om lag 88.000 nye husstander har fått tilgang til bredbånd med denne hastigheten i løpet av det siste året.

89 prosent har bredbånd

89 prosent av alle husstander har tilgang til bredbånd basert på VDSL, fiber eller kabel-TV-nett. I fjor var denne andelen 86 prosent.

Mens 89 prosent av husstandene på landsbasis har tilgang til fast bredbånd med hastighet på minimum 30 Mbit/s nedstrøms, er denne andelen 98 prosent i tettbygde strøk. I spredtbygde strøk er andelen 49 prosent.

På fylkesnivå er det størst relativ økning i dekning for fylker som har lavest dekning. For eksempel har 63 prosent av husstandene i Oppland, 64 prosent i Hedmark og 65 prosent i Sogn og Fjordane nå tilgang til bredbånd med minst 100 Mbit/s hastighet. Dette er en økning på syv prosentpoeng for Oppland, åtte for Hedmark og ni prosentpoeng for Sogn og Fjordane.

– Viktig å fortsette arbeidet

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) mener det er viktig å fortsette arbeidet med å få et godt bredbåndstilbud i hele landet.

– Regjeringen har lagt til rette for denne utviklingen, gjennom å fastsette den såkalte ledningsforskriften, som gjør at kommunene ikke kan stille strengere krav enn nødvendig ved legging av fiber i veien, sier han.