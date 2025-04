Kraftproduksjonen i kvartalet var 5,7 terawattimer høyere enn snittet for første kvartal mellom 2016 og 2024, skriver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i kvartalsrapporten.

– Den høye kraftproduksjonen i Norge skyldes god tilgang på vannkraft som følge av allerede høye vannmagasinnivåer og relativt høyt tilsig gjennom kvartalet, skriver NVE.

I tillegg var det høyere kraftpriser nord på kontinentet, og dermed også høy etterspørsel etter norsk vannkraftproduksjon.

Siden forbruket ikke økte like mye som økningen i kraftproduksjonen, kunne Norge også eksportere mer kraft. Det ble eksportert dobbelt så mye kraft i første kvartal sammenlignet med samme periode i fjor.

Nedbørsmengden for landet som helhet lå omtrent på det jevne, mens månedstemperaturen i januar, februar og mars var henholdsvis 0,2, 2,1 og 2,6 grader over normalen for hele landet.

De gjennomsnittlige kraftprisene for første kvartal i år:

* Sørøst-Norge (NO1): 74 øre/kWh

* Sørvest-Norge (NO2): 78 øre/kWh

* Midt-Norge (NO3): 27 øre/kWh

* Nord-Norge (NO4): 8 øre/kWh

* Vest-Norge (NO5): 64 øre/kWh

