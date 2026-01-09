Reiser hjem tidlig fra den internasjonale romstasjonen

Fire astronauter tar hjemturen en måned tidligere en planlagt fra den internasjonale romstasjonen (ISS). Årsaken skal være at en ikke navngitt astronaut har blitt syk. Det melder Nasa selv.

Selskapet går ikke ut med verken navn eller hva det medisinske problemet er.

Det er Crew-11 oppdraget som dermed blir kortere enn først planlagt. Samtidig vurderer Nasa muligheten for å fremskynde Crew-12-oppskytingen.

ISS har vært konstant bemannet siden 2000, og skal etter planen tas ut av drift i 2030.

Stabil

Helsetilstanden til astronauten skal være stabil, og kollegene overvåker situasjonen.

− Til tross for godt medisinsk utstyr om bord, har vi ikke det vi trenger av utstyr til å utrede pasienten så grundig som vi ønsker, fortalte James Polk, Nasas sjefslege på en pressekonferanse torsdag.

Nasa skal komme tilbake til når det vil være mulig å hente astronautene hjem i løpet av de neste par dagene.

Gruppa består av de amerikanske astronautene Zena Cardman og Mike Fincke, japanske Kimiya Yui og den russiske kosmonauten Oleg Platonov. De reiste til den internasjonale romstasjonen fra Florida i august 2025.

De fire skulle blant annet trene på månelandingsscenarioer som kan bli gjennomført nær månens sørlige pol under det USA-ledede Artemis-programmet.