Regjeringens omstillingskommisjon er klar 

Elisabeth Kaski (SV), Sveinung Rotevatn (V) og Lan Marie Berg (MDG) skal alle inn i kommisjonen som skal vurdere Norges omstilling når oljen tar slutt.

Kommisjonen ble presentert av regjeringen i Kongen i statsråd fredag.

Tidligere MDG-topp Lan Marie Nguyen Berg er ett av medlemmene. Foto: Terje Pedersen / NTB

MDG: – Historisk

Omstillingskommisjonen skal blant annet se på hvordan Norge best kan bruke knappe ressurser som arbeidskraft, energi og natur, samt drøfte årsaker til lav produktivitetsvekst, skriver regjeringen i en pressemelding

– Regjeringen setter ned denne kommisjonen som en oppfølging av enigheten med våre samarbeidspartier i Stortinget for å få innspill til hvordan Norge også fremover skal opprettholde høy verdiskaping i møte med store omstillinger, sier finansminister Jens Stoltenberg (Ap).

Finanspolitisk talsperson i MDG, Ingrid Liland, kaller øyeblikket for historisk:

– Endelig skal Norge skrive det siste kapittelet i norsk oljeeventyr! Dette er starten på slutten for oljemilliardærenes storhetstid og starten på alle andres. I dag står oljenæringen og deres toppsjefer i veien for framtid, sier hun i en pressemelding.

Bellona-sjef Sveinung Rotevatn er også å finne i kommisjonen. Foto: Arash A. Nejad

Dette er kommisjonen Kommisjonen skal ledes av Sp-politiker og tidligere statssekretær i Finansdepartementet, Erlend Grimstad. Her er hele listen: * Kari Elisabeth Kaski, tidligere SV-topp * Sveinung Rotevatn, leder i Bellona – tidligere Venstre-nestleder * Lan Marie Berg, tidligere MDG-topp * Ida Pinnerød, tidligere Ap-ordfører i Bodø * Naomi Wessel, kommunestyrerepresentant i Haugesund * Are Tomasgård, LO-nestleder * Idar Kreutzer, områdedirektør i NHO * Linda Nøstbakken, forskningsdirektør i SSB * Klaus Mohn, rektor ved Universitetet i Stavanger * Egil Matsen, påtroppende rektor ved BI * André Kallåk Anundsen, forsker * Isabel Hovdahl, professor i miljøøkonomi ved NHH Vis mer

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Vær så god, her er det du må vite om KI nå

Budsjettstrid

Ifølge budsjettavtalen mellom de rødgrønne partiene, skal omstillingskommisjonen «vurdere ulike scenarioer og tiltak for å bedre norsk økonomis omstillingsevne, verdiskaping, næringsutvikling og konkurransekraft, hvor norsk sokkel går inn i en ny fase med avtakende olje- og gassproduksjon og en økende fornybarandel i Europa på bekostning av fossil energibruk».

Diskusjonene om kommisjonen førte før jul nesten til havari i budsjettforhandlingene mellom Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG.

Tidligere statssekretær i Finansdepartementet for Sp, Erlend Trygve Grimstad, skal lede kommisjonen. Foto: Terje Pedersen / NTB

MDG gikk inn i forhandlingene med en krav for å fase ut olje og gass, og la press på regjeringen da de skulle bli enige om mandatet for kommisjonen.

– Omstillingskommisjonen skal bidra til å styrke norsk økonomis omstillingsevne, verdiskaping og konkurransekraft i møte med en framtid med avtakende olje- og gassproduksjon, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) da han la fram sin Plan for Norge i desember.