Regjeringens omstillingskommisjon er klar 

Elisabeth Kaski (SV), Sveinung Rotevatn (V) og Lan Marie Berg (MDG) skal alle inn i kommisjonen som skal vurdere Norges omstilling når oljen tar slutt.
Kommisjonen ble presentert av regjeringen i Kongen i statsråd fredag.
MDG: – Historisk
Omstillingskommisjonen skal blant annet se på hvordan Norge best kan bruke knappe ressurser som arbeidskraft, energi og natur, samt drøfte årsaker til lav produktivitetsvekst, skriver regjeringen i en pressemelding
– Regjeringen setter ned denne kommisjonen som en oppfølging av enigheten med våre samarbeidspartier i Stortinget for å få innspill til hvordan Norge også fremover skal opprettholde høy verdiskaping i møte med store omstillinger, sier finansminister Jens Stoltenberg (Ap).
Finanspolitisk talsperson i MDG, Ingrid Liland, kaller øyeblikket for historisk:
– Endelig skal Norge skrive det siste kapittelet i norsk oljeeventyr! Dette er starten på slutten for oljemilliardærenes storhetstid og starten på alle andres. I dag står oljenæringen og deres toppsjefer i veien for framtid, sier hun i en pressemelding.
Dette er kommisjonen
Kommisjonen skal ledes av Sp-politiker og tidligere statssekretær i Finansdepartementet, Erlend Grimstad.
Her er hele listen:
* Kari Elisabeth Kaski, tidligere SV-topp
* Sveinung Rotevatn, leder i Bellona – tidligere Venstre-nestleder
* Lan Marie Berg, tidligere MDG-topp
* Ida Pinnerød, tidligere Ap-ordfører i Bodø
* Naomi Wessel, kommunestyrerepresentant i Haugesund
* Are Tomasgård, LO-nestleder
* Idar Kreutzer, områdedirektør i NHO
* Linda Nøstbakken, forskningsdirektør i SSB
* Klaus Mohn, rektor ved Universitetet i Stavanger
* Egil Matsen, påtroppende rektor ved BI
* André Kallåk Anundsen, forsker
* Isabel Hovdahl, professor i miljøøkonomi ved NHH
Budsjettstrid
Ifølge budsjettavtalen mellom de rødgrønne partiene, skal omstillingskommisjonen «vurdere ulike scenarioer og tiltak for å bedre norsk økonomis omstillingsevne, verdiskaping, næringsutvikling og konkurransekraft, hvor norsk sokkel går inn i en ny fase med avtakende olje- og gassproduksjon og en økende fornybarandel i Europa på bekostning av fossil energibruk».
Diskusjonene om kommisjonen førte før jul nesten til havari i budsjettforhandlingene mellom Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG.
MDG gikk inn i forhandlingene med en krav for å fase ut olje og gass, og la press på regjeringen da de skulle bli enige om mandatet for kommisjonen.
– Omstillingskommisjonen skal bidra til å styrke norsk økonomis omstillingsevne, verdiskaping og konkurransekraft i møte med en framtid med avtakende olje- og gassproduksjon, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) da han la fram sin Plan for Norge i desember.
