Regjeringens handlingsplan for biogass kommer neste år

I et intervju med nettstedet avfallsbransjen.no sier statsråden at det vil være hensiktsmessig å koordinere alle virkemidlene for å trappe opp bruken av biogass.

– Biogass har et kjempepotensial, langt større enn det som er realisert så langt, sier Elvestuen.

Ifølge klima- og miljøministeren har regjeringen allerede gjort mye på etterspørselssiden for biogass. I juni la han og samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) fram en handlingsplan for hvordan Norge skal få til overgangen fra fossile til utslippsfrie drivstoff.

Elbilforeningen har tidligere kritisert handlingsplanen overfor NTB fordi den «mangler nye konkrete tiltak for hvordan vi skal klare å bygge ut nok ladestasjoner for å lykkes med elektrifiseringen av transportsektoren».

Etter at avfallsbransjen.no skrev at Norge mangler fyllestasjoner for biogass, kom Avfall Norge med innspill til eget infrastruktur-støtteprogram tilsvarende det el-ladestasjoner i dag har. Elvestuen sier til avisen at forslaget fra Avfall Norge vil bli vurdert og at han allerede har sendt en bestilling til Miljødirektoratet om saken.